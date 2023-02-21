Переломило пополам: в Черном море затонул корабль с россиянами на борту, — росСМИ (видео)

По информации журналистов, на борту находилось 11 членов экипажа, есть погибшие и раненые.

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В Черном море возле российского города Новороссийск из-за шторма под воду ушло транспортное торговое судно Seamar. На его борту было 11 моряков, все они — россияне. Об этом пишет издание "Известия".

Сообщается, что крушение судна произошло в 1–1,5 мили от берега в районе якорной стоянки морского порта Новороссийска. Сухогруз под флагом Коморских островов в условиях сильного шторма переломился пополам и пошел ко дну. По информации из социальных сетей, транспортный корабль перевозил лес.

Изначально в российском МЧС заявляли, что всем членам экипажа удалось спастись. Однако позже стало известно, что один моряк погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

В настоящий момент высота волн в Черном море на месте крушения судна достигает трех метров.

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