Переламало навпіл: у Чорному морі затонув корабель із росіянами на борту, — росЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, на борту було 11 членів екіпажу, є загиблі та поранені.

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У Чорному морі біля російського міста Новоросійськ через шторм під воду пішло транспортне судно Seamar. На його борту було 11 моряків, усі вони — росіяни. Про це пише видання "Известия".

Повідомляється, що аварія судна сталася за 1–1,5 милі від берега в районі якірної стоянки морського порту Новоросійська. Суховантаж під прапором Коморських островів в умовах сильного шторму переломився навпіл і пішов на дно. За інформацією із соціальних мереж, транспортний корабель перевозив ліс.

Спочатку в російському МНС заявляли, що всім членам екіпажу вдалося врятуватися. Однак пізніше стало відомо, що один моряк загинув, ще один перебуває у тяжкому стані.

Зараз висота хвиль у Чорному морі на місці аварії судна сягає трьох метрів.

Нагадаємо, 14 лютого росЗМІ писали, що в Москві неподалік від Науково-дослідного інституту точних приладів пролунали вибухи. На місці почалася дуже велика пожежа. Як виявилося, спалахнув автосервіс, у якому вибухали каністри з паливом. На другому поверсі будівлі було заблоковано двох людей.

Раніше, 26 грудня, ЗМІ повідомляли, що до узбережжя Одеси прибило речі із затонулого російського крейсера "Москва". На узбережжі хвилі винесли пакети з "водою питною аварійною", які входять до рятувального набору російського флоту.