Возможно инопланетное происхождение: в Японии обнаружен загадочный металлический шар

В настоящее время полицейские из префектуры Сидзуока проверяют побережье на наличие других подозрительных объектов.

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В японском городе Хамамацу, префектура Сидзуока, на пляже Энсюхама был обнаружен металлический шар диаметром полтора метра. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.

Местная жительница нашла его утром 21 февраля и немедленно обратилась в полицию.

Сейчас полиция ограничила доступ к месту происшествия. Специалисты, прибывшие на место, приступили к изучению шара, а фотографии объекта были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Предположительно, найденный на пляже металлический шар изготовлен из железа, так как он покрыт ржавчиной. Объект имеет выступающую часть, которую можно использовать для крепления.

Вокруг шара установили безопасную зону радиусом 200 метров. В связи с тем, что происхождение объекта неизвестно, эксперты предполагают, что он может быть взрывоопасным.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что данный предмет может иметь инопланетное происхождение.

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