Можливе інопланетне походження: у Японії виявили загадкову металеву кулю

Наразі поліцейські з префектури Сідзуока перевіряють узбережжя на наявність інших підозрілих об'єктів.

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У японському місті Хамамацу, що в префектурі Сідзуока, на пляжі Енсюхама виявили металеву кулю діаметром півтора метра. Про це повідомив телеканал Daiichi TV.

Місцева мешканка знайшла його вранці 21 лютого та негайно звернулася до поліції.

Наразі поліція обмежила доступ до місця події. Фахівці, які прибули на місце, приступили до вивчення кулі, а фотографії об'єкта були надіслані експертам у силах самооборони Японії та берегової охорони.

Імовірно, знайдена на пляжі металева куля виготовлена із заліза, оскільки вона покрита іржею. Об'єкт має частину, що виступає, яку можна використовувати для кріплення.

Навколо кулі встановили безпечну зону радіусом 200 метрів. У зв'язку з тим, що походження об'єкта невідоме, експерти припускають, що він може бути вибухонебезпечним.

Деякі користувачі соціальних мереж припустили, що цей предмет може мати інопланетне походження.

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