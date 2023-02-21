Ущерб 260 млн евро: в Испании топ-чиновники подали в отставку из-за скандала с закупкой поездов

По информации журналистов, чиновники допустили просчеты при выборе поездов. Из-за этого они не смогли вписаться в нестандартные туннели на севере страны.

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В Испании два высокопоставленных чиновника из транспортного министерства подали в отставку. Причиной стали грубые просчеты при закупке пригородных поездов: они не могли перемещаться по нестандартным туннелям страны, пишет ВВС.

По информации медиа, в отставку из-за этой ситуации подали:

государственный секретарь по транспорту Исабель Пардо де Вера;

президент государственной железнодорожной компании RENFE Исаяс Табоас.

Инцидент, который привел к их увольнению по собственному желанию, берет начало в 2020 году. Тогда для регионов Астурия и Кантабрия (автономных областей на северо-западе и севере Испании, известных своими салистыми побережьями и горами) закупили 31 узкоколейный поезд пригородного и среднего сообщения. Их стоимость составила почти 260 миллионов евро.

Однако в начале февраля выяснилось, что поезда не могли вписаться в нестандартные туннели на севере Испании.

Также СМИ сообщает еще о двух служащих, лишившихся своих мест из-за истории с габаритными поездами, которые не могли передвигаться в тоннелях. Это менеджер государственной железнодорожной компании Испании и начальник отдела путевых технологий.

Напомним, 18 февраля бронепоезд Путина вызвал пробки на железной дороге во время поездки на Валдай. По словам российского политолога Сергея Маркова, спецпоезд понадобился главе Кремля для поездки в резиденцию в Новгородской области.

Также Фокус 17 января писало том, что в Украине оборудовали первый поезд "Интерсити" Интернетом Starlink. Результаты тестирования в течение трех месяцев показали, что на 97% участков пути скорость интернета по Wi-Fi в поездах составила до 100 Мбит/с.