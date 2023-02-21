Збитки 260 млн євро: в Іспанії топчиновники подали у відставку через скандал із закупівлею потягів

За інформацією журналістів, чиновники припустилися прорахунків під час вибору потягів. Через це вони не змогли вписатися в нестандартні тунелі на півночі країни.

Related video

В Іспанії два високопосадовці з транспортного міністерства подали у відставку. Причиною стали грубі прорахунки під час закупівлі приміських потягів: вони не могли переміщатися нестандартними тунелями країни, пише ВВС.

За інформацією медіа, у відставку через цю ситуацію подали:

державний секретар із транспорту Ісабель Пардо де Віра;

президент державної залізничної компанії RENFE Ісаяс Табоас.

Інцидент, який призвів до їхнього звільнення за власним бажанням, бере початок у 2020 році. Тоді для регіонів Астурія та Кантабрія (автономних областей на північному заході та півночі Іспанії, відомих своїми скелястими узбережжями та горами) закупили 31 вузькоколійний потяг приміського та середнього сполучення. Їхня вартість склала майже 260 мільйонів євро.

Однак на початку лютого з'ясувалося, що потяги не могли вписатися в нестандартні тунелі на півночі Іспанії.

Також ЗМІ повідомляє ще про двох службовців, які втратили свої місця через історію з габаритними потягами, що не могли пересуватися тунелями. Це менеджер державної залізничної компанії Іспанії та начальник відділу колійних технологій.

Також 17 січня писало про те, що в Україні . Результати тестування протягом трьох місяців показали, що на 97% ділянок колії швидкість інтернету по Wi-Fi у поїздах склала до 100 Мбіт/с. під час поїздки на Валдай. За словами російського політолога Сергія Маркова, спецпоїзд знадобився главі Кремля для поїздки до резиденції в Новгородської області.

Також Фокус 17 січня писало про те, що в Україні обладнали перший потяг "Інтерсіті" інтернетом Starlink. Результати тестування протягом трьох місяців показали, що на 97% ділянок колії швидкість інтернету на Wi-Fi у потягах склала до 100 Мбіт/с.