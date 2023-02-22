Пусков не будет: Россия отказалась демонстрировать новую ракету "Циркон"

По информации журналистов, хоть фрегат "Адмирал Горшков" и прибыл к берегам ЮАР, командир дивизии ракетных кораблей Олег Гладкий без объяснений заявил о том, что запуск ракеты не произойдет.

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Россия отказалась от пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" на совместных российско-китайско-южноафриканских военных учениях. Об этом пишет Reuters.

В среду, 22 февраля, командир дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Олега Гладкий на пресс-конференции в городе Ричардс-Бей (ЮАР) заявил, что в рамках запланированных артиллерийских учений испытательных пусков не будет.

Причину отмены пуска гиперзвуковой ракеты российский военный не озвучил.

При этом в порт ЮАР все же прибыл оснащенный ракетами "Циркон" российский фрегат "Адмирал Горшков", который и должен был выполнить тестовый запуск.

Военные учения РФ: что о них известно

Активная часть учения пройдет с 25 по 27 февраля. Ожидается, что в море будут выполнены совместные артиллерийские стрельбы, тактическое маневрирование.

Россию на этих учениях представляют фрегат "Адмирал Горшков" и средний морской танкер "Кама".

Утром 22 января росСМИ сообщили, что фрегат "Адмирал Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей (ЮАР) для участия в совместных военно-морских учениях России, ЮАР и КНР.

Там же прошла церемония открытия трехстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения.

Ракета "Циркон": чем она отличается от остальных

"Циркон" — это гиперзвуковая ракета надводного базирования. Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами.

Кроме того она может уничтожать как морские, так и наземные цели. Применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок, уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и с подводной лодки из подводного положения.

Заметим, что в мае 2022 года РФ уже произвела запуск "Циркона" в Баренцевом море. Тогда она поразила цель на расстоянии в 1000 километров.

Напомним, в конце января в Минобороны РФ заявили о развертывании фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". При этом РФ могла использовать советские наработки, чтобы в сжатые сроки разработать ракету "Циркон".

Фокус также писал о том, что в конце июля 2022 года президент Владимир Путин объявил о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон" флоту РФ. По словам Путина, Россия готова обеспечивать защиту своих интересов "твердо и всеми средствами", а ключевым фактором в этом вопросе являются возможности военно-морского флота РФ.