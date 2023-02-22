Пусків не буде: Росія відмовилася демонструвати нову ракету "Циркон"

За інформацією журналістів, хоч фрегат "Адмірал Горшков" і прибув до берегів ПАР, командир дивізії ракетних кораблів Олег Гладкий без пояснень заявив, що запуск ракети не відбудеться.

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Росія відмовилася від пуску гіперзвукової ракети "Циркон" на спільних російсько-китайсько-південноафриканських військових навчаннях. Про це пише Reuters.

У середу, 22 лютого, командир дивізії ракетних кораблів Північного флоту капітан 1 рангу Олега Гладкого на пресконференції в місті Річардс-Бей (ПАР) заявив, що в межах запланованих артилерійських навчань випробувальних пусків не буде.

Причини скасування пуску гіперзвукової ракети російський військовий не озвучив.

При цьому в порт ПАР все ж таки прибув оснащений ракетами "Циркон" російський фрегат "Адмірал Горшков", який і мав виконати тестовий запуск.

Військові навчання РФ: що про них відомо

Активна частина навчання проходитиме з 25 по 27 лютого. Очікується, що в морі буде виконано спільні артилерійські стрілянини, тактичне маневрування.

Росію на цих навчаннях представляють фрегат "Адмірал Горшков" та середній морський танкер "Кама".

Вранці 22 січня росЗМІ повідомили, що фрегат "Адмірал Горшков", який виконує завдання далекого походу, прибув з діловим заходом до порту Річардс-Бей (ПАР) для участі у спільних військово-морських навчаннях Росії, ПАР та КНР.

Там само відбулася церемонія відкриття тристороннього російсько-китайсько-південноафриканського військово-морського навчання.

Ракета "Циркон": чим вона відрізняється від інших

"Циркон" — це гіперзвукова ракета надводного базування. Принциповою відмінністю даної ракети є значно більша швидкість польоту порівняно з іншими російськими протикорабельними ракетами.

Крім того, вона може знищувати як морські, так і наземні цілі. Застосування нової ракети передбачено з кораблів та підводних човнів, які вже вироблені або будуються під ракетні комплекси "Калібр".

"Циркон" є першою у світі гіперзвуковою ракетою, запущеною як з надводного корабля, так і з підводного човна з підводного положення.

Зауважимо, що у травні 2022 року РФ вже здійснила запуск "Циркона" у Баренцевому морі. Тоді вона уразила ціль на відстані 1000 кілометрів.

Нагадаємо, наприкінці січня в Міноборони РФ заявили про розгортання фрегата "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими ракетами "Циркон". При цьому РФ могла використовувати радянські напрацювання, щоб у стислий термін розробити ракету "Циркон".

Фокус також писав про те, що наприкінці липня 2022 року президент Володимир Путін оголосив про постачання гіперзвукових ракет "Циркон" флоту РФ. За словами Путіна, Росія готова забезпечувати захист своїх інтересів "твердо та всіма засобами", а ключовим фактором у цьому питанні є можливості військово-морського флоту РФ.