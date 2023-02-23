Пора экономить воду уже сейчас: во Франции чиновники бьют тревогу из-за засухи

Эта зима для страны оказалась самой засушливой за последние более чем 60 лет. Уже сейчас в ряде регионов Франции введены ограничения на водопользование.

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Франция столкнулась с возможными ограничениями из-за нехватки осадков после самой засушливой зимы за более чем 60 лет. Об этом сообщает BBC.

В течение месяца во многих районах страны не было значительных осадков, что вызвало озабоченность местных чиновников. В понедельник они планируют провести оценку ситуации "территория за территорией", чтобы определить масштаб проблемы.

Кристоф Бешу, министр экологических преобразований, также высказал свою озабоченность.

"Нынешняя зима самая засушливая с 1959 года", — напомнил министр, отвечая на вопросы журналистов.

[ + – ] Часть страны уже экономит воду Фото: AFP

Он подтвердил, что вскоре возможно будут объявлены строгие ограничительные меры по использованию воды, которые вступят в силу с марта, чтобы предотвратить катастрофические ситуации, которые могут возникнуть летом.

В свете такой перспективы министр призвал начать экономить воду "уже сейчас". На данный момент ограничения по потреблению воды действуют на части территории восьми департаментов страны, а в четырех департаментах ужесточен контроль за ее расходованием.

Прошлый год стал самым жарким в истории наблюдений за погодой во Франции и других странах Европы, включая Великобританию, Испанию и Италию. Экстремально высокие температуры привели к засухе, которую многие регионы еще не преодолели.

[ + – ] Европейские страны говорят о возможной катастрофической засухе Фото: iStock

Исследования показали сокращение количества снега в итальянских Альпах на 53% и уровня воды в бассейне реки По на 61% ниже нормы. В прошлом году в пяти северных регионах, прилегающих к реке По, объявлено чрезвычайное положение из-за засухи 2022 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Венеции пересыхают каналы, в Италии говорят о новой засухе. Итальянцы, уже страдавшие от засухи в прошлом, столкнулись с перспективой новой экологической катастрофы.

Также сообщалось, что засуха обнажила ужасы озера Мид в США. Дайверы находят все больше человеческих останков.