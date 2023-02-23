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Світ

Час економити воду вже зараз: у Франції чиновники б'ють на сполох через посуху

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Фото: Reuters | З моменту останнього дощу минуло вже 32 дні

Ця зима для країни виявилася найпосушливішою за останні 60 років. Уже зараз у низці регіонів Франції запроваджено обмеження на водокористування.

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Франція зіткнулася з можливими обмеженнями через брак опадів після посушливої зими за більш ніж 60 років. Про це повідомляє BBC.

Протягом місяця у багатьох районах країни не було значних опадів, що спричинило занепокоєння місцевих чиновників. У понеділок вони планують провести оцінку ситуації "територія за територією", щоб визначити масштаб проблеми.

Крістоф Бешу, міністр екологічних перетворень, також висловив своє занепокоєння.

"Нинішня зима найпосушливіша з 1959 року", — нагадав міністр, відповідаючи на запитання журналістів.

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Частина країни вже заощаджує воду
Фото: AFP

Він підтвердив, що незабаром можливо буде оголошено суворі обмежувальні заходи щодо використання води, які набудуть чинності з березня, щоб запобігти катастрофічним ситуаціям, які можуть виникнути влітку.

У світлі такої перспективи міністр закликав почати заощаджувати воду "вже зараз". Наразі обмеження щодо споживання води діють на частині території восьми департаментів країни, а в чотирьох департаментах посилено контроль за її витрачанням.

Минулий рік став найспекотнішим в історії спостережень за погодою у Франції та інших країнах Європи, враховуючи Велику Британію, Іспанію та Італію. Екстремально високі температури призвели до посухи, яку багато регіонів ще не подолали.

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Європейські країни говорять про можливу катастрофічну посуху
Фото: iStock

Дослідження показали скорочення кількості снігу в італійських Альпах на 53% і рівня води в басейні річки По на 61% нижче за норму. Минулого року в п'яти північних регіонах, прилеглих до річки По, було оголошено надзвичайний стан через посуху 2022 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Венеції пересихають канали, в Італії говорять про нову посуху. Італійці, які вже страждали від посухи у минулому, зіткнулися з перспективою нової екологічної катастрофи.

Також повідомлялося, що посуха оголила жахи озера Мід у США. Дайвери знаходять дедалі більше людських останків.