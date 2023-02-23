Попался дважды: одиночество подтолкнуло японца на кражу тысячи праздничных открыток

Мужчину арестовали по подозрению во взломе почтовых ящиков, расположенных в многоквартирном доме. Полиция отпустила подозреваемого, однако уже через два дня он был задержан снова за то, что бросал открытки в почтовые ящики.

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Житель префектуры Хего в Японии организовал охоту на праздничные поздравления японцев, крадя тысячи открыток из почтовых ящиков. Теперь он может поплатиться за свои действия тюремным заключением. Об этом сообщает Sora News.

Арестованный 14 января японец, имя которого не назвали, был подозреваемым во взломе почтовых ящиков в многоквартирном доме. Он не оспаривал свою вину, но вскоре был отпущен на свободу.

Однако уже через два дня этот же мужчина был задержан снова, но на этот раз за то, что он бросал открытки в почтовые ящики, а не забирал их. Он объяснил свои действия тем, что пытался преодолеть чувство одиночества, но полиция имела другую версию.

[ + – ] "Какой печальный случай", - пишут пользователи японский соцсетей. Фото: soranews24.com

Каждая новогодняя открытка, выпущенная Почтой Японии, содержит шестизначный номер на оборотной стороне, который является лотерейным номером для участия в национальном розыгрыше в середине января. Победители могут получить продукты или сертификаты на денежную сумму ($225).

Неизвестно, выиграл ли что-то этот мужчина, используя нечестный способ.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Японии обнаружен загадочный металлический шар. Местная жительница нашла его утром 21 февраля и немедленно обратилась в полицию.

Также сообщалось, что ученый Японии призвал сделать пенсионерам массовое харакири. Профессор экономики Йельского университета Юсуке Нарита придумал весьма необычный способ решить проблему со старением нации.