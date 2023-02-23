Попався двічі: самотність підштовхнула японця на крадіжку тисячі святкових листівок

Чоловіка заарештували за підозрою в зламі поштових скриньок, розташованих у багатоквартирному будинку. Поліція відпустила підозрюваного, проте вже за два дні його затримали знову за те, що він кидав листівки в поштові скринки.

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Житель префектури Хего в Японії організував полювання на святкові привітання японців, крадячи тисячі листівок із поштових скриньок. Тепер він може поплатитися за свої дії тюремним ув'язненням. Про це повідомляє Sora News.

Заарештований 14 січня японець, ім'я якого не назвали, був підозрюваним у зламі поштових скриньок у багатоквартирному будинку. Він не заперечував своєї провини, але незабаром був відпущений на волю.

Проте вже за два дні цього ж чоловіка затримали знову, але цього разу за те, що він кидав листівки в поштові скриньки, а не забирав їх. Він пояснив свої дії тим, що намагався подолати самотність, але поліція мала іншу версію.

[ + – ] "Який сумний випадок", — пишуть користувачі японських соцмереж Фото: soranews24.com

Кожна новорічна листівка, випущена Поштою Японії, містить шестизначний номер на зворотному боці, який є лотерейним номером для участі в національному розіграші у середині січня. Переможці можуть отримати продукти або сертифікати на суму ($225).

Невідомо, чи виграв цей чоловік, використовуючи нечесний спосіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Японії виявлено загадкову металеву кулю. Місцева мешканка знайшла його вранці 21 лютого та негайно звернулася до поліції.

Також повідомлялося, що вчений Японії закликав зробити пенсіонерам масове харакірі. Професор економіки Єльського університету Юсуке Наріта вигадав дуже незвичайний спосіб вирішити проблему зі старінням нації.