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Мир Российско-украинская война

Латвийский депутат послал делегацию РФ вслед за русским кораблем на заседании ОБСЕ (видео)

скандал на заседании, послал делегацию России, русский военный корабль, сейм Латвии, война России против Украины
Фото: OSCE | На заседании ОБСЕ произошел скандал

Половина делегаций покинули зал заседаний после речи представителя Российской Федерации. Тот в свою очередь призвал захватить с собой флаги Украины.

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Латвийский депутат послал делегацию Российской Федерации вслед за русским военным кораблем. Произошло это во время парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает "Belsat".

В четверг, 23 февраля в австрийской столице открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ходе мероприятия выступил глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс, и его выступление вызвало небывалый резонанс. Он послал российскую делегацию вслед за русским военным кораблем и предложил перестать выдавать визы гражданам РФ.

Представителю России это не понравилось и он сразу начал высказывать свое недовольство по этому поводу, однако половина зала сразу же начала покидать здание. Никто не хотел слушать его речь.

"Российская делегация здесь находится по праву и не является "слоном"", — говорит представитель страны. Он отметил, что все те, кто не согласен с позицией РФ по отношению к Украине могут покинуть зал заседаний вместе с украинскими флагами.

К слову, портал "Belsat" отмечает, что Украина, Польша и Литва отказались от участия в заседании после того, как Австрия продолжила выдавать визы представителям Беларуси и России. Но, страны направили делегатов в Вену для того, чтобы провести переговоры с партнерами.

Напомним, 22 января Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что страна больше не будет пускать бегущих от мобилизации россиян. За годы работы Латвия накопила достаточно большой опыт, и этот организованный белорусами "тренинг" пошел на пользу профессионализму служб, считает министр.

9 декабря в Латвии продлили важную для украинских беженцев программу. Украинцы, перебравшиеся из-за войны в Латвию, будут получать финансовую помощь в этой стране до 30 июня 2023 года, а не до 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее.