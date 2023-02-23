Латвийский депутат послал делегацию РФ вслед за русским кораблем на заседании ОБСЕ (видео)

Половина делегаций покинули зал заседаний после речи представителя Российской Федерации. Тот в свою очередь призвал захватить с собой флаги Украины.

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Латвийский депутат послал делегацию Российской Федерации вслед за русским военным кораблем. Произошло это во время парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает "Belsat".

В четверг, 23 февраля в австрийской столице открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ходе мероприятия выступил глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс, и его выступление вызвало небывалый резонанс. Он послал российскую делегацию вслед за русским военным кораблем и предложил перестать выдавать визы гражданам РФ.

Представителю России это не понравилось и он сразу начал высказывать свое недовольство по этому поводу, однако половина зала сразу же начала покидать здание. Никто не хотел слушать его речь.

"Российская делегация здесь находится по праву и не является "слоном"", — говорит представитель страны. Он отметил, что все те, кто не согласен с позицией РФ по отношению к Украине могут покинуть зал заседаний вместе с украинскими флагами.

К слову, портал "Belsat" отмечает, что Украина, Польша и Литва отказались от участия в заседании после того, как Австрия продолжила выдавать визы представителям Беларуси и России. Но, страны направили делегатов в Вену для того, чтобы провести переговоры с партнерами.

Напомним, 22 января Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что страна больше не будет пускать бегущих от мобилизации россиян. За годы работы Латвия накопила достаточно большой опыт, и этот организованный белорусами "тренинг" пошел на пользу профессионализму служб, считает министр.

9 декабря в Латвии продлили важную для украинских беженцев программу. Украинцы, перебравшиеся из-за войны в Латвию, будут получать финансовую помощь в этой стране до 30 июня 2023 года, а не до 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее.