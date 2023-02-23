Латвійський депутат послав делегацію РФ слідом за російським кораблем на засіданні ОБСЄ (відео)

Половина делегацій залишила залу засідань після промови представника Російської Федерації. Той, зі свого боку, закликав захопити з собою прапори України.

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Латвійський депутат послав делегацію Російської Федерації слідом за російським військовим кораблем. Сталося це під час парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні, повідомляє "Belsat".

У четвер, 23 лютого, в австрійській столиці відкрилася зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. Під час заходу виступив голова комісії Сейму Латвії із закордонних справ Ріхард Колс, і його виступ викликав небувалий резонанс. Він послав російську делегацію слідом за російським військовим кораблем і запропонував перестати видавати візи громадянам РФ.

Представнику Росії це не сподобалося і він одразу почав висловлювати своє невдоволення з цього приводу, проте половина зали одразу ж почала залишати будівлю. Ніхто не хотів слухати його промову.

"Російська делегація тут перебуває по праву і не є "слоном"", — каже представник країни. Він зазначив, що всі ті, хто не згоден з позицією РФ щодо України, можуть покинути залу засідань разом з українськими прапорами.

До речі, портал Belsat зазначає, що Україна, Польща та Литва відмовилися від участі у засіданні після того, як Австрія продовжила видавати візи представникам Білорусі та Росії. Але країни направили делегатів до Відня для того, щоб провести переговори з партнерами.

Нагадаємо, 22 січня Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що країна більше не пускатиме росіян, які тікають від мобілізації. За роки роботи Латвія накопичила чималий досвід, і цей організований білорусами "тренінг" пішов на користь професіоналізму служб, вважає міністр.

9 грудня у Латвії продовжили важливу для українських біженців програму. Українці, які перебралися через війну до Латвії, отримуватимуть фінансову допомогу в цій країні до 30 червня 2023 року, а не до 31 грудня 2022 року, як планувалося раніше.