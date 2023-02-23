На Рублевке под Москвой нашли мертвым российского нефтяного магната из 90-х, — росСМИ

Олигарх Вячеслав Ровнейко основал компанию с зятем первого президента РФ Бориса Ельцина. Ночью его нашли без сознания в собственном доме.

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22 февраля ночью в собственном коттедже скончался российский нефтяной магнат Вячеслав Ровнейко. На теле олигарха признаков насильственной смерти не было обнаружено. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Олигарха с 90-х годов прошлого века, Вячеслава Ровнейко, нашли мертвым в коттедже городского округа Одинцово", — написали в российском медиа.

Журналисты выяснили, что магната нашли без сознания около 23:00 в его доме, который находится на Рублево-Успенском шоссе. Врачи не смогли спасти жизнь россиянина.

РосСМИ сообщает, что Ровнейко основал компанию Urals Energy N.V. с зятем первого президента России Бориса Ельцина. Кроме того, он был совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании и гендиректором топливного союза.

Напомним, 15 февраля в России обнаружили мертвой топчиновницу Министерства обороны России Марину Янкину. Российские журналисты сообщили, что тело 58-летней женщины обнаружили под окнами многоэтажки. По информации СМИ, российские правоохранители рассматривали версию самоубийства.

Ранее, 10 февраля, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о смерти активиста Джемиля Гафарова в ростовском СИЗО. К моменту смерти мужчине было 60 лет. У политзаключенного была диагностирована почечная недостаточность и случился сердечный приступ, но в медицинской помощи ему отказали. Адвокаты сообщали, что из-за болезни мужчина не вставал.