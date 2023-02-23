На Рубльовці під Москвою знайшли мертвим російського нафтового магната з 90-х, — росЗМІ

Олігарх В’ячеслав Ровнейко заснував компанію з зятем першого президента РФ Бориса Єльцина. Вночі його знайшли непритомним у власному будинку.

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22 лютого вночі у власному котеджі помер російський нафтовий магнат В’ячеслав Ровнейко. На тілі олігарха ознак насильницької смерті не виявили. Про це повідомляє "Московский комсомолец".

"Олігарха з 90-х років минулого століття, В'ячеслава Ровнейка, знайшли мертвим у котеджі міського округу Одінцове", — написали в російському медіа.

Журналісти з’ясували, що магната знайшли непритомним близько 23:00 у його будинку, що знаходиться на Рубльово-Успенському шосе. Лікарі не змогли врятувати життя росіянина.

РосЗМІ повідомляє, що Ровнейко заснував компанію Urals Energy N.V. з зятем першого президента Росії Бориса Єльцина. Окрім того, він був співвласником бельгійської нафто-трейдингової компанії та гендиректором паливного союзу.

Нагадаємо, 15 лютого в Росії знайшли мертвою топчиновницю Міністерства оборони Росії Марину Янкіну. Російські журналісти повідомили, що тіло 58-річної жінки виявили під вікнами багатоповерхівки. За інформацією ЗМІ, російські правоохоронці розглядали версію самогубства.

Раніше, 10 лютого, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про смерть активіста Джеміля Гафарова в ростовському СІЗО. На момент смерті чоловіку було 60 років. У політв’язня була діагностована ниркова недостатність та стався серцевий напад, але в медичній допомозі йому відмовили. Адвокати повідомляли, що через хворобу чоловік не вставав.