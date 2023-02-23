С татуировкой на боку: кот наркобарона в Мексике "отмотал" срок и ищет новый дом

Коту породы сфинкс, у которого пока нет имени, около года, и он провел несколько недель в мексиканском городе Хуарес под присмотром спасателей животных после того, как полиция нашла его в тюрьме, где он подвергся жестокому обращению со стороны преступной группировки.

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Местные власти решили найти новый дом для освободившегося из тюрьмы в Мексике кота породы сфинкс. Эту информацию сообщает агентство Reuters.

На фотографиях, которые были опубликованы ранее, видно, что на теле животного есть татуировки, одна из которых содержит фразу "Сделано в Мексике". Согласно информации, этот кот принадлежал к крупной преступной группировке "Лос-Мексилес", которая тесно сотрудничает с наркокартелем Синалоа. После ареста членов банды кот находился вместе со своим хозяином, Эрнесто Арнольдо Пиньоном, под стражей и отбывал наказание.

[ + – ] Полиция решила передать кота в приют Фото: Chihuahua state government

В январе произошел бунт в тюрьме, в результате которого 25 осужденных сбежали, включая владельца сфинкса.

Согласно сообщениям, полиция решила передать кота в приют после произошедшего инцидента, где ему помогут найти подходящую семью.

"Кот очень общительный и находится в отличной форме, у него нет инфекций", — сообщил директор по экологии города Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Диас.

[ + – ] Кот попадет в новую семью уже 1 марта Фото: Chihuahua state government

Комиссия городских властей примет окончательное решение об усыновлении, прежде чем представить кота его новой семье на церемонии 1 марта.

Напомним, ранее Фокус писал, что банда мексиканского наркокартеля сделала коту тюремную татуировку. Животное изъяли у членов банды после рейда в государственной тюрьме Сересо № 3 в Сьюдад-Хуаресе. Татуировка является символом тюремной банды "Лос-Мексилес".

Также сообщалось, что кошка Тейлор Свифт вошла в топ-3 самых богатых домашних животных в мире. Состояние животного, которое набирает миллионы лайков в соцсети и снялось в нескольких музыкальных клипах самой певицы и рекламе, сейчас оценивается в $97 миллионов.