З татуюванням на боці: кіт наркобарона в Мексиці "відбув" термін та шукає новий будинок
Коту породи сфінкс, який поки немає імені, близько року, і він провів кілька тижнів у мексиканському місті Хуарес під наглядом рятувальників тварин після того, як поліція знайшла його у в'язниці, де він зазнав жорстокого поводження з боку злочинного угруповання.
Місцева влада вирішила знайти новий будинок для кота породи сфінкс, що звільнився з в'язниці в Мексиці. Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.
На фотографіях, які були опубліковані раніше, видно, що на тілі тварини є татуювання, одна з яких містить фразу "Зроблено в Мексиці". Згідно з інформацією, цей кіт належав до великого злочинного угруповання "Лос-Мексилес", яке тісно співпрацює з наркокартелем Сіналоа. Після арешту членів банди кіт перебував разом зі своїм господарем, Ернесто Арнольдо Піньйоном, під вартою і відбував покарання.
У січні трапився бунт у в'язниці, внаслідок якого 25 засуджених втекли, включаючи власника сфінксу.
Згідно з повідомленнями, поліція вирішила передати кота в притулок після інциденту, де йому допоможуть знайти відповідну сім'ю.
"Кіт дуже товариський і знаходиться у чудовій формі, у нього немає інфекцій", — повідомив директор з екології міста Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Діас.
Комісія міської влади ухвалить остаточне рішення про усиновлення, перш ніж подати кота його новій родині на церемонії 1 березня.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що банда мексиканського наркокартелю зробила коту тюремне татуювання. Тварину вилучили у членів банди після рейду у державній в'язниці Сересо №3 у Сьюдад-Хуаресі. Татуювання є символом тюремної банди Лос-Мексилес.
Також повідомлялося, що кішка Тейлор Свіфт увійшла до топ-3 найбагатших свійських тварин у світі. Стан тварини, яка набирає мільйони лайків у соцмережі та знялася у кількох музичних кліпах самої співачки та реклами, зараз оцінюється у $97 мільйонів.