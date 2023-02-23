З татуюванням на боці: кіт наркобарона в Мексиці "відбув" термін та шукає новий будинок

Коту породи сфінкс, який поки немає імені, близько року, і він провів кілька тижнів у мексиканському місті Хуарес під наглядом рятувальників тварин після того, як поліція знайшла його у в'язниці, де він зазнав жорстокого поводження з боку злочинного угруповання.

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Місцева влада вирішила знайти новий будинок для кота породи сфінкс, що звільнився з в'язниці в Мексиці. Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.

На фотографіях, які були опубліковані раніше, видно, що на тілі тварини є татуювання, одна з яких містить фразу "Зроблено в Мексиці". Згідно з інформацією, цей кіт належав до великого злочинного угруповання "Лос-Мексилес", яке тісно співпрацює з наркокартелем Сіналоа. Після арешту членів банди кіт перебував разом зі своїм господарем, Ернесто Арнольдо Піньйоном, під вартою і відбував покарання.

[ + – ] Поліція вирішила передати кота до притулку Фото: Chihuahua state government

У січні трапився бунт у в'язниці, внаслідок якого 25 засуджених втекли, включаючи власника сфінксу.

Згідно з повідомленнями, поліція вирішила передати кота в притулок після інциденту, де йому допоможуть знайти відповідну сім'ю.

"Кіт дуже товариський і знаходиться у чудовій формі, у нього немає інфекцій", — повідомив директор з екології міста Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Діас.

[ + – ] Кіт потрапить до нової родини вже 1 березня Фото: Chihuahua state government

Комісія міської влади ухвалить остаточне рішення про усиновлення, перш ніж подати кота його новій родині на церемонії 1 березня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що банда мексиканського наркокартелю зробила коту тюремне татуювання. Тварину вилучили у членів банди після рейду у державній в'язниці Сересо №3 у Сьюдад-Хуаресі. Татуювання є символом тюремної банди Лос-Мексилес.

Також повідомлялося, що кішка Тейлор Свіфт увійшла до топ-3 найбагатших свійських тварин у світі. Стан тварини, яка набирає мільйони лайків у соцмережі та знялася у кількох музичних кліпах самої співачки та реклами, зараз оцінюється у $97 мільйонів.