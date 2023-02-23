Ограбление по-английски: мужчина хотел "заработать" на похороны, но вместо кладбища оказался в тюрьме

Адам Гилберт утверждал, что ограбил почтовое отделение и филиал Halifax с имитацией пистолета, чтобы получить деньги на свои похороны.

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Адам Гилберт напугал покупателей парой вооруженных налетов в городке Бутл, Мерсисайд в мае и июне прошлого года. В отчаянной попытке напугать персонал, чтобы тот дал ему наличные, он открыл стрельбу. Об этом сообщает Daily mail.

Неуклюжий 37-летний преступник, имеющий 21 судимость, в том числе за два ограбления, во время одного из которых снял капюшон, закрывавший его лицо. Отмечается, что прежде чем понять, что он сделал, он покинул оба магазина с пустыми руками.

Когда его арестовали, Гилберт сказал полиции: "Вы меня поймали". В суде его адвокат нагло заявил, что эти инциденты были частью "дисфункциональной" попытки оплатить его погребение, поскольку он намеревался покончить с собой.

23 февраля мужчина был приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы ливерпульским коронным судом, после того как судья постановил, что он является опасным преступником, представляющим высокий риск причинения серьезного вреда обществу.

[ + – ] Грабитель покинул оба магазина с пустыми руками Фото: Daily Mail

Пол Бласбери, обвинитель, рассказал, что первый инцидент произошел 30 мая прошлого года в строительном обществе Halifax в городке Бутл, когда Гилберт, одетый в капюшон и черный снуд, достал пистолет, стреляющий холостыми патронами. Это был его собственный филиал, и он даже назвал кассира по имени, требуя наличные.

"Он направил пистолет в потолок и попытался выстрелить, но патрон дал осечку. Он выстрелил снова, и звук выстрела и вспышка пистолета напугали работников", — сказал мистер Бласбери.

Три женщины-кассира и покупатели, включая ребенка и пенсионерку на ходунках, в страхе за свою жизнь, бросились бежать, а кассир, в которую он целился, упала и поранилась. Однако преступник ушел с пустыми руками, а через два дня совершил аналогичное преступление, но теперь уже в почтовом отделении, снова вооружившись пистолетом.

[ + – ] В конце концов, Адам Гилберт признал себя виновным Фото: Liverpool Echo

Он потребовал наличные, а когда его просьба наполнить сумку была отклонена, выстрелил из пистолета в потолок, заставив персонал "пригнуться и вздрогнуть". В гневе он направил оружие на начальника почты, и в какой-то момент откинул капюшон. Через несколько секунд грабитель понял, что совершил ошибку и натянул его обратно. Услышав срабатывание сигнализации, он решил покинуть место преступления с пустыми руками.

В конце концов, Адам Гилберт признал себя виновным в двух попытках ограбления и двух преступлениях, связанных с хранением огнестрельного оружия.

Напомним, ранее Фокус писал, что прохожие сняли ограбление ювелирного бутика Chanel в центре Парижа. Четыре вооруженных человека скрылись с добычей на мотоциклах. Стоимость их "улова" может составлять несколько миллионов евро.

Также сообщалось, что одиночество подтолкнуло японца на кражу тысячи праздничных открыток. Полиция отпустила подозреваемого, однако уже через два дня он был задержан снова за то, что бросал открытки в почтовые ящики.