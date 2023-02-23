Пограбування по-англійськи: чоловік хотів "заробити" на похорон, але замість цвинтаря опинився у в'язниці

Адам Гілберт стверджував, що пограбував поштове відділення та філію Halifax з імітацією пістолета, щоб отримати гроші на свій похорон.

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Адам Гілберт налякав покупців парою озброєних нальотів у містечку Бутл, Мерсісайд у травні та червні минулого року. У відчайдушній спробі налякати персонал, щоб той дав йому готівку, він відкрив стрілянину. Про це повідомляє Daily mail.

Незграбний 37-річний злочинець, який має 21 судимість, зокрема за два пограбування, під час одного з яких зняв каптур, який закривав його обличчя. Зазначається, що перш ніж зрозуміти, що він зробив, він залишив обидві крамниці з порожніми руками.

Коли його заарештували, Гілберт сказав поліції: "Ви мене зловили". У суді його адвокат нахабно заявив, що ці інциденти були частиною "дисфункціональної" спроби оплатити його поховання, оскільки він мав намір накласти на себе руки.

23 лютого чоловік був засуджений до десяти з половиною років позбавлення волі коронним судом Ліверпуля, після того як суддя ухвалив, що він є небезпечним злочинцем, що представляє високий ризик заподіяння серйозної шкоди суспільству.

[ + – ] Грабіжник залишив обидва магазини з порожніми руками Фото: Daily Mail

Пол Бласбері, обвинувач, розповів, що перший інцидент стався 30 травня минулого року в будівельному товаристві Halifax у містечку Бутл, коли Гілберт, одягнений у каптур і чорний снуд, дістав пістолет, який стріляє холостими патронами. Це була його власна філія, і він навіть назвав касира на ім'я, вимагаючи готівку.

"Він направив пістолет у стелю і спробував вистрілити, але патрон дав осічку. Він вистрілив знову, і звук пострілу і спалах пістолета налякали працівників", — сказав містер Бласбері.

Три жінки-касира та покупці, включаючи дитину та пенсіонерку на ходунках, у страху за своє життя, кинулися тікати, а касир, у яку він цілився, впала та поранилася. Проте злочинець пішов з порожніми руками, а за два дні вчинив аналогічний злочин, але тепер уже у поштовому відділенні, знову озброївшись пістолетом.

[ + – ] Зрештою, Адам Гілберт визнав себе винним Фото: Liverpool Echo

Він зажадав готівку, а коли його прохання наповнити сумку було відхилено, вистрілив із пістолета в стелю, змусивши персонал "пригнутися і здригнутися". У гніві він направив зброю на начальника пошти, і в якийсь момент відкинув каптур. Через кілька секунд грабіжник зрозумів, що припустився помилки і натягнув його назад. Почувши спрацювання сигналізації, він вирішив залишити місце злочину з порожніми руками.

Зрештою, Адам Гілберт визнав себе винним у двох спробах пограбування та двох злочинах, пов'язаних із зберіганням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що перехожі зняли пограбування ювелірного бутіка Chanel у центрі Парижа. Чотири озброєні людини втекли зі здобиччю на мотоциклах. Вартість їхньої "здобичі" може становити кілька мільйонів євро.

Також повідомлялося, що самота підштовхнула японця на крадіжку тисячі святкових листівок. Поліція відпустила підозрюваного, проте вже за два дні його було затримано знову за те, що кидав листівки до поштових скриньок.