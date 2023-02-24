Это судьба: сотрудница тюрьмы, которая крутила роман с убийцей, оказалась за решеткой

В доме Хизер МакКензи была обнаружена коробка с 2 500 фунтами стерлингов наличными, коктейлем из различных наркотиков и иглами. Следующие шесть лет она проведет в тюрьме.

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Женщина, которая установила близкие отношения с заключенным-убийцей, была заключена в тюрьму после того, как ее поймали на контрабанде кокаина и iPhone в тюрьму. Об этом сообщает Daily Star.

Хизер МакКензи работала в тюрьме Шоттс в Ланаркшире, Шотландия, когда познакомилась с Заком Малавином, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение за убийство Эндрю Куррана в 2010 году, которого он зарезал на глазах у своего сына в парке в Глазго. Несмотря на ужасную историю, она смогла установить с ним связь. Девушка приговорена к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Теперь она сможет лучше узнать как это жить по другую сторону решетки.

[ + – ] Девушка приговорена к шести годам и трем месяцам тюремного заключения Фото: Коллаж: Фокус

Во время обычного обыска одной из камер сотрудники обнаружили тайник с контролируемыми наркотиками, новый iPhone и SIM-карту. При обыске телефона были найдены сообщения МакКензи, в которых обсуждался вопрос о доставке наркотиков в тюрьму и оплата за ее услуги. За время работы в заведении она успела сделать это шесть раз. У нее дома была найдена коробка с 2 500 фунтов стерлингов наличными, а также тайник со шприцами, стероидами, кокаином и бензокаином.

"Хотя подавляющее большинство наших сотрудников придерживаются самых высоких стандартов поведения, мы всегда бдительно следим за любой потенциальной коррупцией в наших учреждениях", — заявил после суда представитель Шотландской тюремной службы.

Напомним, ранее Фокус писал, что одиночество подтолкнуло японца на кражу тысячи праздничных открыток. Мужчину арестовали по подозрению во взломе почтовых ящиков, расположенных в многоквартирном доме. Полиция отпустила подозреваемого, однако уже через два дня он был задержан снова за то, что бросал открытки в почтовые ящики.

Также сообщалось, что в Германии пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле, но попались. Теперь администрация заведения требует с мужчины около 145 тысяч евро за проживание и более 92 тысяч евро за дополнительные услуги.