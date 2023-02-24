Це доля: співробітниця в'язниці, яка крутила роман із убивцею, опинилася за ґратами

У будинку Гізер МакКензі була виявлена коробка з 2 500 фунтами готівкових стерлінгів, коктейлем з різних наркотиків і голками. Наступні шість років вона проведе у в'язниці.

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Жінка, яка мала близькі стосунки із ув'язненим-вбивцею, була ув'язнена після того, як її зловили на контрабанді кокаїну та iPhone у в'язницю. Про це повідомляє Daily Star.

Гізер МакКензі працювала у в'язниці Шоттс у Ланаркширі, Шотландія, коли познайомилася із Заком Малавіном, який наразі відбуває довічне ув'язнення за вбивство Ендрю Куррана у 2010 році, якого він зарізав на очах у свого сина в парку у Глазго. Незважаючи на страшну історію, вона змогла встановити з ним зв'язок. Дівчину засуджено до шести років і трьох місяців тюремного ув'язнення. Тепер вона зможе краще дізнатися, як це жити по інший бік решітки.

[ + – ] Дівчину засуджено до шести років і трьох місяців тюремного ув'язнення Фото: Колаж: Фокус

Під час звичайного обшуку однієї з камер співробітники виявили схованку з контрольованими наркотиками, новий iPhone та SIM-картку. Під час обшуку телефону було знайдено повідомлення МакКензі, в яких обговорювалося питання про доставку наркотиків до в'язниці та оплату за її послуги. За час роботи у закладі вона встигла зробити це шість разів. У неї вдома була знайдена коробка з 2 500 фунтів стерлінгів готівкою, а також схованка зі шприцами, стероїдами, кокаїном та бензокаїном.

"Хоча переважна більшість наших співробітників дотримуються найвищих стандартів поведінки, ми завжди пильно стежимо за будь-якою потенційною корупцією в наших установах", — заявив після суду представник Шотландської тюремної служби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що самота підштовхнула японця на крадіжку тисячі святкових листівок. Чоловіка заарештували за підозрою у зламі поштових скриньок, розташованих у багатоквартирному будинку. Поліція відпустила підозрюваного, проте вже за два дні його було затримано знову за те, що кидав листівки до поштових скриньок.

Також повідомлялося, що у Німеччині пенсіонери 2 роки безкоштовно жили в готелі, але попалися. Наразі адміністрація закладу вимагає з чоловіка близько 145 тисяч євро за проживання та понад 92 тисячі євро за додаткові послуги.