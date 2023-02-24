"Это и мой позор": в Берлине россияне провели митинг в поддержку Украины (видео)

Митингующие держали в руках украинские флаги и плакаты с лозунгами "Победу Украине".

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В пятницу, 24 февраля, в Берлине несколько десятков людей вышли на митинг в поддержку Украины. Об этом сообщает AFP.

Примечательно, что все активисты, вышедшие на митинг, — это россияне, которые проживают в Германии.

Людей не испугала даже пасмурная погода с мелким дождем. Они вышли на улицы с полотнищами национального флага Украины. Некоторые люди не только держали флажки в руках, но и накидывали флаги себе на плечи. Также активисты держали плакаты с лозунгами в поддержку Украины.

"Победу Украине! Свободу России", — было написано на них.

Митингующие россияне дошли до кафе "Москва" на Карл-Маркс-Аллее. Его несколько дней назад переименовали: затянули название "Москва" сине-желтыми полотнищами с названием украинской столицы.

Активисты призывали завершить войну с нашей страной и вернуть все захваченные территории.

Они также говорили о своей персональной ответственности и ответственности России в целом за совершенные в Украине преступления.

"Весь мир должен знать, что "русские против войны" — это не мем. И мы сегодня так же, как и все люди мира за Украину. Мы желаем поражения армии РФ и победы Украине", — сказал галерист Марат Гельман в беседе с журналистами.

"Это и мой позор.Люди, которые как гитлеровцы в 4 утра бомбили Киев, которые насиловали женщин в Буче — они говорят по-русски. Это моя страна все это делает", — сказал политолог Леонид Гозман.

Напомним, 23 февраля в городе Гера (Германия) сторонников агрессивной политики России по отношению к Украине, которые решили пройтись шествием, засмеяли местные жители. Группа людей с флагами России прошлась по улицам немецкого города Гера под цирковой марш, который включили местные жители, выражая таким образом поддержку Украине.

Фокус также писал, что 20 января украинцы вышли на митинг под Бундесвер в Германии. Возле Бундесвера собрались мужчины, женщины и даже подростки. Некоторые принесли флаги Украины. Люди требовали передать украинским военным Leopard 2.