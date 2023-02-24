"Це і моя ганьба": у Берліні росіяни провели мітинг на підтримку України (відео)

Мітингувальники тримали в руках українські прапори та плакати з гаслами "Перемогу Україні".

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У п'ятницю, 24 лютого, у Берліні декілька десятків людей вийшли на мітинг на підтримку України. Про це повідомляє AFP.

Примітно, що всі активісти, які вийшли на мітинг, — це росіяни, які мешкають у Німеччині.

Людей не налякала навіть похмура погода з дрібним дощем. Вони вийшли на вулиці із полотнищами національного прапора України. Деякі люди не лише тримали прапорці в руках, а й накидали прапори собі на плечі. Також активісти тримали плакати із гаслами на підтримку України.

"Перемогу Україні! Свободу Росії", — було написано на них.

Мітингуючі росіяни дійшли до кафе "Москва" на Карл-Маркс-Алеї. Його декілька днів тому перейменували: затягли назву "Москва" синьо-жовтими полотнищами з назвою української столиці.

Активісти закликали завершити війну з нашою країною та повернути всі захоплені території.

Вони також говорили про свою персональну відповідальність та відповідальність Росії загалом за скоєні в Україні злочини.

"Весь світ повинен знати, що "росіяни проти війни" — це не мем. І ми сьогодні так само, як і всі люди світу за Україну. Ми бажаємо поразки армії РФ та перемоги Україні", — сказав галерист Марат Гельман у бесіді з журналістами .

"Це і моя ганьба. Люди, які як гітлерівці о 4-й ранку бомбили Київ, які ґвалтували жінок у Бучі — вони говорять російською. Це моя країна все це робить", — сказав політолог Леонід Гозман.

Нагадаємо, 23 лютого у місті Гера (Німеччина) прихильників агресивної політики Росії щодо України, які вирішили пройтися ходою, засміяли місцеві жителі. Група людей з прапорами Росії пройшлася вулицями німецького міста Гера під цирковим маршем, який увімкнули місцеві жителі, висловлюючи таким чином підтримку Україні.

Фокус також писав, що 20 січня українці вийшли на мітинг під Бундесвер у Німеччині. Біля Бундесверу зібралися чоловіки, жінки та навіть підлітки. Дехто приніс прапори України. Люди вимагали передати українським військовим Leopard 2.