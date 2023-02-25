Водка с икрой: посол РФ в США устроил банкет перед годовщиной вторжения в Украину

В зале посольства в Вашингтоне собрались более ста гостей, в том числе военные атташе из других стран. В это же время перед воротами шел антироссийский протест.

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23 февраля посольство России в Вашингтоне устроило роскошный банкет в честь российского "Дня защитника отечества" на фоне войны в Украине. Его посетил корреспондент журнала Foreign Policy.

Более ста дипломатов из разных стран по приглашению посла России в США Анатолия Антонова собрались в большом бальном зале посольства, украшенном шестью люстрами и атласными портьерами персикового цвета от пола до потолка. Гости пили водку и вино, а закусывали слоеными пирожными с икрой, солеными огурцами и рулетиками из баклажанов с начинкой по-грузински, которые официанты подавали на серебряных тарелках. Перед входом в зал разместили фотографии и "доказательства преступлений украинских нацистов на Донбассе", якобы предоставленных свидетелями среди мирных жителей.

Во время застолья посол Анатолий Антонов произнес тост, в котором пожаловался на нарушение принципов международных отношений, определенных Уставом ООН. В своей речи он заявил, что Россия будет решать проблемы мирным путем, а в конце предложил выпить за российскую армию. По завершению его выступления в зале заиграл гимн РФ.

Как отмечает Foreign Policy, многие из приглашенных были военными атташе других посольств, в основном из Южной и Восточной Азии и Африки. В тот же день 39 стран либо воздержались, либо проголосовали против резолюции ООН, призывающей российские войска покинуть Украину, в то время как 141 страна поддержала ее.

Дипломаты отмечали российский праздник в то время, как перед зданием проходил протест по случаю годовщины вторжения России в Украину. Участники акции завернулись в украинские флаги и скандировали "Позор России" у ворот, и каждый гость видел их, заезжая на территорию посольства.

Накануне писали, что 24 февраля активисты в Варшаве разбудили российских дипломатов по случаю годовщины вторжения. Группа украинцев и поляков устроила взрывы и включила сирену около 6:00 утра, чтобы напомнить о войне.

Писали также, что президент Владимир Путин ничего не сказал по поводу годовщины вторжения ВС РФ в Украину. Как считают в Институте изучения войны, российское руководство не хочет лишний раз привлекать внимание к военным неудачам.