Горілка з ікрою: посол РФ у США влаштував банкет перед роковинами вторгнення в Україну

У залі посольства у Вашингтоні зібралося понад сто гостей, зокрема військові аташе з інших країн. У цей час перед воротами йшов антиросійський протест.

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23 лютого посольство Росії у Вашингтоні влаштувало розкішний бенкет на честь російського "Дня захисника Вітчизни" на тлі війни в Україні. Його відвідав кореспондент журналу Foreign Policy.

Понад сто дипломатів із різних країн на запрошення посла Росії в США Анатолія Антонова зібралися у великій бальній залі посольства, прикрашеній шістьма люстрами й атласними портьєрами персикового кольору від підлоги до стелі. Гості пили горілку та вино, а закушували листковими тістечками з ікрою, солоними огірками та рулетиками з баклажанів із начинкою по-грузинськи, які офіціанти подавали на срібних тарілках. Перед входом до зали розмістили фотографії та "докази злочинів українських нацистів на Донбасі", нібито наданих свідками серед мирних жителів.

Під час застілля посол Анатолій Антонов сказав тост, у якому поскаржився на порушення принципів міжнародних відносин, визначених Статутом ООН. У своїй промові він заявив, що Росія вирішуватиме проблеми мирним шляхом, а наприкінці запропонував випити за російську армію. Після завершення його виступу в залі заграв гімн РФ.

Як зазначає Foreign Policy, багато запрошених були військовими аташе інших посольств, переважно з Південної та Східної Азії та Африки. Того ж дня 39 країн або утрималися, або проголосували проти резолюції ООН, яка закликає російські війська залишити Україну, тоді як 141 країна підтримала її.

Дипломати відзначали російське свято, коли перед будівлею проходив протест через річницю вторгнення Росії в Україну. Учасники акції загорнулися в українські прапори та скандували "Ганьба Росії" біля воріт, і кожен гість бачив їх, заїжджаючи на територію посольства.

Напередодні писали, що 24 лютого активісти у Варшаві розбудили російських дипломатів через річницю вторгнення. Група українців і поляків влаштувала вибухи й увімкнула сирену близько 6:00 ранку, щоб нагадати про війну.

Писали також, що президент Володимир Путін нічого не сказав щодо річниці вторгнення ЗС РФ в Україну. Як вважають в Інституті вивчення війни, російське керівництво не хоче вкотре привертати увагу до військових невдач.