"Голос Америки" уволил двух журналистов из-за обвинений в работе на пропаганду РФ

Гарри Княгницкий раньше работал на телеканале "НТВ", а Дарья Давыдова — на Общественном телевидении России.

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24 февраля издание "Голос Америки" уволило двух сотрудников, которых обвинили в работе на российскую пропаганду. Подробности истории выяснили журналисты The Washinghton Post.

Еще в ноябре 15 журналистов "Голоса Америки" подали руководству российской службы письмо с просьбой уволить Гарри Княгницкого и Дарью Давыдову. Коллеги написали, что они ранее работали на пророссийские СМИ, распространяя дезинформацию и "пропагандистские нарративы", а также "заложили основу" для оправдания вторжения российских войск в Украину в 2022 году.

В частности, телеведущий Гарри Княгницкий раньше работал на телеканалах "НТВ" и RTVI, при этом "НТВ" принадлежит российской государственной корпорации "Газпром", которая находится под санкциям США. В комментарии WP он заявил, что не является пропагандистом и поддерживает Украину, именно поэтому в прошлом году ушел с RTVI.

"Его руководство запретило мне выходить в прямой эфир с украинцами, которые говорили о российских обстрелах и убийствах в моем выпуске новостей", — поделился Княгницкий. — "Голос Америки" дал мне возможность рассказать правду о войне".

Дарья Давыдова раньше работала на Общественное телевидение России, принадлежащее российскому правительству, а также на медиа-компанию российского олигарха Олега Дерипаски, которого правительство США обвиняет в уклонении от санкций. Она не ответила на вопросы WP.

Несмотря на то, что сотрудники "Голоса Америки" обратились к руководству еще в ноябре, как только Княгницкий и Давыдова начали работать в СМИ, но меры не принимались, пока 21 февраля письмо не обнародовало издание Kyiv Post. 23 февраля менеджеры "Голоса Америки" выступили в поддержку российских журналистов, сообщив, что не обнаружили никаких нарушений ни в их редакции, ни на прошлых местах работы.

"Вопрос в том, способны ли эти люди выполнять работу, для которой мы их наняли, и соответствовать нашим стандартам справедливости и объективности в их освещении? Мы считаем — да", — анонимно прокомментировал один из руководителей.

В официальном заявлении пресс-секретарь "Голоса Америки" Найджел Гиббс уведомил, что руководство СМИ проводит расследование и обсуждает возникшие проблемы, чтобы ответить на вопросы сотрудников. Тем временем, Гарри Княгицкого и Дарью Давыдову отстранили от работы.

Обвинение стало особенно опасным для "Голоса Америки", которую правительство США основало в 1942 для борьбы с пропагандой Германии. Радиовещательная компания, а ныне еще и интернет-ресурс, призваны доносить новости до людей в странах, власти которых подвергают СМИ жесткой цензуре. В прошлом "Голос Америки" уже защищался от подозрений в дезинформации.

Как писали ранее, Гарри Княгницкий снимал для "НТВ" сюжеты о "геноциде" на Донбассе. В одном из сюжетов он рассказал, будто украинские военные наводят артиллерию по сигналам мобильных телефонов мирных жителей.

В начале февраля российские пропагандисты запустили новый фейк об Украине. В сети появилась фотография плитки шоколада с оберткой с надписью "Смерть Алешки", которая якобы выпущена в Украине. Среди украинцев мало кто знает историю о мальчике Алеше из Вологодской области, который в марте 2022 года бегал в шлемофоне и приветствовал российскую бронетехнику, едущую в сторону Украины.