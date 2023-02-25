"Голос Америки" звільнив двох журналістів через звинувачення в роботі на пропаганду РФ

Гаррі Княгницький раніше працював на телеканалі "НТВ", а Дарія Давидова — на Громадському телебаченні Росії.

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24 лютого видання "Голос Америки" звільнило двох співробітників, яких звинуватили в роботі на російську пропаганду. Подробиці історії з'ясували журналісти The Washinghton Post.

Ще в листопаді 15 журналістів "Голосу Америки" подали керівництву російської служби листа з проханням звільнити Гаррі Княгницького та Дарію Давидову. Колеги написали, що вони раніше працювали на проросійські ЗМІ, розповсюджуючи дезінформацію та "пропагандистські наративи", а також "заклали основу" для виправдання вторгнення російських військ в Україну у 2022 році.

Зокрема, телеведучий Гаррі Княгницький раніше працював на телеканалах "НТВ" і RTVI, водночас "НТВ" належить російській державній корпорації "Газпром", яка перебуває під санкціями США. У коментарі WP він заявив, що не є пропагандистом і підтримує Україну, саме тому минулого року пішов із RTVI.

"Його керівництво заборонило мені виходити в прямий ефір із українцями, які говорили про російські обстріли та вбивства у моєму випуску новин, — поділився Княгницький. — "Голос Америки" дав мені можливість розповісти правду про війну".

Дарія Давидова раніше працювала на Громадському телебаченні Росії, що належить російському уряду, а також медіакампанію російського олігарха Олега Дерипаски, якого уряд США звинувачує в ухиленні від санкцій. Вона не відповіла на запит WP.

Попри те, що співробітники "Голосу Америки" звернулися до керівництва ще в листопаді, як тільки Княгницький і Давидова почали працювати у ЗМІ, але заходів не вживали, доки 21 лютого листа не оприлюднило видання Kyiv Post. 23 лютого менеджери "Голосу Америки" виступили на підтримку російських журналістів, повідомивши, що не виявили жодних порушень ні в їхній редакції, ні на минулих місцях роботи.

"Питання в тому, чи здатні ці люди виконувати роботу, для якої ми їх найняли, і відповідати нашим стандартам справедливості й об'єктивності в їхньому висвітленні? Ми вважаємо — так", — анонімно прокоментував один із керівників.

В офіційній заяві прессекретар "Голосу Америки" Найджел Гіббс повідомив, що керівництво ЗМІ проводить розслідування й обговорює проблеми, щоб відповісти на питання співробітників. Водночас Гаррі Княгицького й Дарію Давидову відсторонили від роботи.

Звинувачення стало особливо небезпечним для "Голосу Америки", яку уряд США заснував у 1942 році для боротьби з пропагандою Німеччини. Радіомовна компанія, а нині ще й інтернет-ресурс, покликані доносити новини до людей у країнах, влада яких піддає ЗМІ жорсткій цензурі. У минулому "Голос Америки" вже захищався від підозр у дезінформації.

Як писали раніше, Гаррі Княгницький знімав для "НТВ" сюжети про "геноцид" на Донбасі. В одному із сюжетів він розповів, ніби українські військові наводять артилерію за сигналами мобільних телефонів мирних мешканців.

На початку лютого російські пропагандисти запустили новий фейк про Україну. У мережі з'явилася фотографія плитки шоколаду з обгорткою з написом "Смерть Альошки", який нібито випущений в Україні. Серед українців мало хто знає історію про хлопчика Альошу з Вологодської області, який у березні 2022 року бігав у шоломофоні та вітав російську бронетехніку, яка їде у бік України.