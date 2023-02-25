Воровство на $2 млрд: в США победителя лотереи обвинили в краже выигрышного билета (видео)

Мужчина утверждает, что у него шантажом забрали билет, который впоследствии принес другому человеку выигрыш в размере более 2 млрд долларов.

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Вскоре после того, как Калифорнийская лотерея назвала победителя джекпота "Powerball" в размере 2,04 миллиарда долларов, другой мужчина подал иск, оспаривая выигрыш и утверждая, что билет у него украли. Об этом пишет Fox Business.

Хосе Ривера рассказывает, что он приобрел выигрышный билет в сервисном центре Джо в Альтадене 7 ноября 2022 года, но его украли в тот же день, согласно судебным документам, полученным TMZ.

В иске говорится, что билет присвоил мужчина, которого зовут Реджи, но не объясняют подробностей вероятной кражи в размере более двух миллиардов долларов.

Ривера утверждал, что мужчина сказал ему, что даже если он выиграет, то вернет ценную бумагу только при условии, что он разделит приз 50 на 50. Победитель "отказался подвергнуться шантажу", сообщив о предполагаемом преступлении правоохранительным органам и Калифорнийской лотерее, требуя расследования.

[ + – ] Мужчина выиграл 2 миллиарда долларов в лотерею

Ривера просит возместить ущерб и признать его победителем. Несмотря на то, что официально выигрышный билет получил Эдвин Кастро.

Калифорнийская лотерея сообщила, что она не уполномочена расследовать преступную деятельность среди своих игроков и что обвинения подлежат расследованию только правоохранительными органами.

"Кроме того, когда дело доходит до процесса проверки больших победителей, у Калифорнийской лотереи есть полная уверенность в своем процессе", — говорится в заявлении. "Калифорнийская лотерея остается уверенной, что Эдвин Кастро является законным победителем приза в размере 2,04 миллиарда долларов, полученного от розыгрыша Powerball в ноябре 2022 года".

Напомним, американец выиграл в лотерею круглую сумму в пятницу 13-го.

Также Фокус писал о глупости одной пары, не смогшей получить приз после победы в лотерее.