Крадіжка на $2 млрд: у США переможця лотереї звинуватили у крадіжці виграшного квитка (відео)

Чоловік стверджує, що в нього шантажем забрали квиток, який згодом приніс іншій людині виграш у розмірі понад 2 млрд доларів.

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Невдовзі після того, як Каліфорнійська лотерея назвала переможця джекпоту "Powerball" у розмірі 2,04 мільярди доларів, інший чоловік подав позов, оскаржуючи виграш і стверджуючи, що квиток у нього вкрали. Про це пише Fox Business.

Хосе Рівера розповідає, що він придбав виграшний квиток у сервісному центрі Джо в Альтадені 7 листопада 2022, але його вкрали того ж дня, згідно із судовими документами, отриманими TMZ.

У позові йдеться, що квиток присвоїв чоловік, якого звуть Реджі, але не пояснюють подробиць ймовірної крадіжки на понад два мільярди доларів.

Рівера стверджував, що чоловік сказав йому, що навіть якщо він виграє, то поверне цінний папір лише за умови, що він розділить приз 50 на 50. Переможець "відмовився піддатися шантажу", повідомивши про ймовірний злочин правоохоронним органам і Каліфорнійській лотереї та вимагаючи розслідування.

[ + – ] Чоловік виграв 2 мільярди доларів у лотерею

Рівера просить відшкодувати збитки та визнати його переможцем. Попри те, що офіційно переможний квиток отримав Едвін Кастро.

Каліфорнійська лотерея повідомила, що вона не уповноважена розслідувати злочинну діяльність серед своїх гравців і що звинувачення підлягають розслідуванню лише правоохоронними органами.

"Крім того, коли справа доходить до процесу перевірки великих переможців, Каліфорнійська лотерея має повну впевненість у своєму процесі", — йдеться в заяві. "Каліфорнійська лотерея залишається впевненою, що Едвін Кастро є законним переможцем призу в розмірі 2,04 мільярда доларів, отриманого від розіграшу Powerball у листопаді 2022 року".

Нагадаємо, американець виграв у лотерею круглу суму в п'ятницю 13-го.

Також Фокус писав про дурість однієї пари, яка не змогла отримати приз після перемоги в лотереї.