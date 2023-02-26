На выступление в Лужниках Путин вместо себя выпустил на сцену "гарькавого" двойника, — политтехнолог

Политтехнолог считает, что перед россиянами выступил фальшивый Путин, потому что настоящий боится появляться на публике.

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В Москве на прокремлевском концерте в Лужниках 22 февраля Путин на выступление отправил вместо себя гарькавого двойника. Об этом рассказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в эфире "Аргумента" на УНИАН.

По его словам, то, что Путин ненастоящий, понял по его манере общения.

"Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу, я считаю, как вот этот фальшивый Путин в Лужниках. Всяких фальшивых Путиных я видел на своем возрасте, но никогда это не было так откровенно. Я даже не успел задуматься о каких-то косвенных признаках. Так называемый Путин, начинает на нечеловеческом языке говорить, употребляя такие слова: "недаром", "говорим", "огромный". Везде он картавил", — сказал он.

Михаил Шейтельман также добавил, что в прошлом году во время выступления Путина установили бронированное стекло и нагнали охрану, а в этом году ведущий даже не заметил, когда Путин появился на сцене.

"Путин выступал всего 3,5 минуты. Как 3,5 минуты? Для меня это значит, что что-то пошло не так. Ведущий даже не знал, что Путин вышел. Это все смешно. Они прислали туда копию Путина, потому что настоящий боится. Если бы прислали настоящего, вряд ли что-то сильно изменилось, поскольку текст согласовывали с настоящим Путиным. Это говорил Путин, просто чужим ртом", — сказал он.

На стадионе "Лужники" в Москве 21 февраля состоялся митинг-концерт, организованный Кремлем ко Дню защитника отечества и годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Концерт проходит под пропагандистским названием "Слава защитникам Отечества!" В своем выступлении Путин отметил, что сейчас "идут бои на исторических рубежах России", имея в виду захваченные украинские территории.

В преддверии "Дня защитника отечества", 22 февраля, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин устраивал разборки из Минобороны РФ.