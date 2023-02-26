На виступ у Лужниках Путін замість себе випустив на сцену "картавого" двійника, — політтехнолог

Політтехнолог вважає, що перед росіянами виступив фальшивий Путін, бо справжній боїться з'являтися на публіці.

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У Москві на прокремлівському концерті в Лужниках 22 лютого Путін на виступ надіслав замість себе картавого двійника. Про це розповів політтехнолог й письменник Михайло Шейтельман в ефірі "Аргументу" на УНІАН.

За його словами, те, що Путін несправжній, він зрозумів за його манерою спілкування.

"Ніколи ще Штірліц не був так близько до провалу, я вважаю, як ось цей фальшивий Путін в Лужниках. Всяких фальшивих Путіних я бачив на своєму віку, але ніколи це не було так відверто. Я навіть не встиг замислитися про якісь непрямі ознаки. Виходить так званий Путін, починає нелюдською мовою говорити, вживаючи такі слова: "недарма", "говоримо","величезний". Скрізь він картавив", — сказав

Михайло Шейтельман також додав, що минулого року під час виступу Путіна встановили броньоване скло та нагнали охорони, а цього року ведучий навіть не помітив, коли Путін з'явився на сцені.

"Путін виступав всього 3,5 хвилини. Як 3,5 хвилини? Для мене це означає, що щось пішло не так. Ведучий навіть не знав, що Путін вийшов. Це все смішно. Вони прислали туди копію Путіна, бо справжній боїться. Якби прислали справжнього, навряд чи щось би сильно змінилося, оскільки ж текст погоджували зі справжнім Путіним. Це говорив Путін, просто чужим ротом", — сказав він.

На стадіоні "Лужники" у Москві 21 лютого відбувся мітинг-концерт, організований Кремлем до Дня захисника вітчизни та роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Концерт відбувається під пропагандистською назвою "Слава захисникам Вітчизни!" У своїй промові Путін зазначив, що зараз "йдуть бої на історичних рубежах Росії", маючи на увазі захоплені українські території.

Напередодні "Дня защитника отечества", 22 лютого, очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин влаштовував розбірки із Міноборони РФ.