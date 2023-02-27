Умер политолог Глеб Павловский, один из идеологов режима Владимира Путина

Основатель Фонда эффективной политики скончался после тяжелой болезни на 72-м году жизни. Детище Глеба Павловского работало над президентской кампанией Путина, помогало Виктору Януковичу на выборах в 2004 году и дочери казахского лидера Нурсултана Назарбаева.

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Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер ночью 27 февраля. Об этом сообщил российской газете "Ведомости" его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Симон Кордонский.

Павловский скончался ночью 27 февраля после тяжелой болезни на 72-м году жизни, уточнил Кордонский.

О смерти Павловского сообщил российский галерист Марат Гельман в Faceboоk. Гельман внесен в реестр СМИ-иноагентов. Павловский тяжело болел несколько месяцев, последние недели он пробыл в хосписе, уточняют СМИ.

Умер Глеб Павловский — политолог работал над кампаниями Путина, Януковича и Назарбаева

Павловский получил репутацию одним из идеологов режима действующего России президента Владимира Путина. Он был соавтором концепций "суверенной демократии и путинского большинства".

В 1990-ых и 2000-х годах был советником главы администрации президента РФ. В 1995 году вместе с Гельманом и социологом Максимом Мейером создал Фонд эффективной политики (ФЭП), который работал над президентской кампанией Путина.

Павловский во время работы на Кремль был в контакте с замглавы администрации Владиславом Сурковым. Политолог разработал концепцию молодежного движения "Наши".

Глеб Павловский критиковал решение Путина баллотироваться на 3-й президентский срок, поэтому в 2011 прекратил сотрудничать с президентской администрацией и ушел в оппозицию.

По данным росСМИ, ФЭП консультировал Виктора Януковича на выборах президента Украины в 2004 году. Работал в Казахстане с партией "Асар" Дариги Назарбаевой, дочери Нурсултана Назарбаева.

Политолог родился в Одессе 5 марта 1951 года. Закончил исторический факультет Одесского государственного университета и несколько лет работал учителем в сельской школе. Его уволили оттуда за распространение самиздата.

С декабря 1985 года жил в Москве, был учредителем информационного агентства "Постфактум". С 1991 по 1992 годы занимал пост замглавы правления издательского дома "Коммерсант".

Напомним, что 22 февраля ночью в своем коттедже на Рублево-Успенском шоссе умер российский нефтяной магнат Вячеслав Ровнейко. Миллиардер основал компанию Urals Energy N.V. с зятем первого президента РФ Бориса Ельцина.

А 15 февраля в России нашли тело топ-чиновницы из Министерства обороны России Марины Янкиной. Она руководила управлением финансового обеспечения по Западному военному округу.