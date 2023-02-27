Помер політолог Гліб Павловський, один із ідеологів режиму Володимира Путіна

Засновник Фонду ефективної політики помер після важкої хвороби на 72-му році життя. Дітище Гліба Павловського працювало над президентською кампанією Путіна, допомагало Віктору Януковичу на виборах у 2004 році та дочці казахського лідера Нурсултана Назарбаєва.

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Політолог, засновник Фонду ефективної політики Гліб Павловський помер уночі 27 лютого. Про це повідомив російській газеті "Ведомости" його друг, завідувач кафедри місцевого самоврядування національного дослідницького університету "Вища школа економіки" Симон Кордонський.

Павловський помер уночі 27 лютого після важкої хвороби на 72-му році життя, уточнив Кордонський.

Про смерть Павловського повідомив російський галерист Марат Гельман у Facebook. Гельмана внесено до реєстру ЗМІ-іноагентів. Павловський важко хворів кілька місяців, останні тижні він пробув у хоспісі, уточнюють ЗМІ.

Помер Гліб Павловський — політолог працював над кампаніями Путіна, Януковича та Назарбаєва

Павловський отримав репутацію одного з ідеологів режиму чинного Росії президента Володимира Путіна. Він був співавтором концепцій "суверенної демократії та путінського більшості".

У 1990-х та 2000-х роках був радником глави адміністрації президента РФ. У 1995 році разом із Гельманом та соціологом Максимом Меєром створив Фонд ефективної політики (ФЕП), який працював над президентською кампанією Путіна.

Павловський під час роботи на Кремль був у контакті із заступником голови адміністрації Владиславом Сурковим. Політолог розробив концепцію молодіжного руху "Наші".

Гліб Павловський критикував рішення Путіна балотуватися на 3-й президентський термін, тому в 2011 році припинив співпрацювати з президентською адміністрацією і пішов в опозицію.

За даними росЗМІ, ФЕП консультував Віктора Януковича на виборах президента України у 2004 році. Працював у Казахстані з партією "Асар" Даріги Назарбаєвої, дочки Нурсултана Назарбаєва.

Політолог народився в Одесі 5 березня 1951 року. Закінчив історичний факультет Одеського державного університету та кілька років працював учителем у сільській школі. Його звільнили звідти за поширення самвидаву.

З грудня 1985 жив у Москві, був засновником інформаційного агентства "Постфактум". З 1991 по 1992 роки обіймав посаду заступника голови правління видавничого дому "Комерсант".

Нагадаємо, що 22 лютого вночі у своєму котеджі на Рубльово-Успенському шосе помер російський нафтовий магнат В'ячеслав Ровнейко. Мільярдер заснував компанію Urals Energy NV із зятем першого президента РФ Бориса Єльцина.

А 15 лютого у Росії знайшли тіло топчиновниці з Міністерства оборони Росії Марини Янкіної. Вона керувала управлінням фінансового забезпечення у Західному військовому округу.