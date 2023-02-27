Скандал в Санкт-Петербурге: в местном супермаркете признали Крым частью Украины (фото)

В магазине на Искоровском проспекте на полке с крымским вином поместили табличку с украинским флагом.

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В российском Санкт-Петербурге разгорелся скандал — местный супермаркет признал Крым частью Украины. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщило российское медиа SHOT.

Так, в магазине "Перекресток" на Искоровском проспекте на полке с вином, которое произвели на территории оккупированного полустрова, появилась табличка, которая указывает на происхождение алкогольного напитка. На табличке изображен сине-желтый флаг и написано "Украина".

Сообщается, что один из покупателей магазина обратился в службу поддержки с жалобой на антиукраинскую позицию администрации супермаркета. После этого табличку с украинским флагом убрали с полок.

Напомним, 24 февраля 50-летний мужчина выстрелил из обреза в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Силовика госпитализировли с тяжелым ранением живота, а нападавшего сразу задержали.

Ранее сообщалось о том, что 21 февраля россиянин в центре Москвы поджег 16-этажное здание, в котором находится отель "МКМ". Из здания эвакуировали 200 человек.