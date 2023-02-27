Скандал у Санкт-Петербурзі: у місцевому супермаркеті визнали Крим частиною України (фото)

У магазині на Іскорівському проспекті на полиці із кримським вином помістили табличку з українським прапором.

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У російському Санкт-Петербурзі спалахнув скандал — місцевий супермаркет визнав Крим частиною України. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомило російське медіа SHOT.

Так, у магазині "Перехресток" на Іскорівському проспекті на полиці з вином, яке виготовили на території окупованого півстрову, з'явилася табличка, яка вказує на походження алкогольного напою. На табличці зображено синьо-жовтий прапор та написано "Україна".

Повідомляється, що один із покупців магазину звернувся до служби підтримки зі скаргою на антиукраїнську позицію адміністрації супермаркету. Після цього табличку з українським прапором забрали з полиць.

Нагадаємо, 24 лютого 50-річний чоловік вистрілив із обрізу у співробітника ОМОНу в центрі Санкт-Петербурга. Силовика госпіталізували з тяжким пораненням живота, а нападника одразу затримали.

Раніше повідомлялося про те, що 21 лютого росіянин у центрі Москви підпалив 16-поверхову будівлю, в якій знаходиться готель "МКМ". З будівлі евакуювали 200 людей.