"Бог защитил меня": мужчина пережил четыре автомобильных аварии за час

Один из автомобилей врезался в машину скорой помощи когда пострадавшего собирались везти в больницу.

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Житель небольшого городка Биг-Бэр-Лейк в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, попал сразу в несколько ДТП за короткий промежуток времени. Свою удачу он объясняет верой в высшие силы. Об этом сообщает ABC 7.

Джеймс Хэлси, 32 года, рассказал, что всего несколько недель назад он попал в четыре аварии на шоссе 18 возле Holcomb Valley Road менее чем за час.

Первый инцидент произошел, когда он ехал на прием к врачу вниз по холму. Мужчина сказал, что ему нужно было вернуться домой, и на обратном пути его автомобиль начал скользить.

"Я заметил машину, едущую со встречного направления, и вместо того, чтобы поехать на нее, я поскользнулся и повредил переднее колесо", — сказал он.

По словам Хэлси, пока он ждал эвакуатор, чтобы тот забрал его, в него врезался другой автомобиль. Мужчина рассказал, что не видел, как автомобиль приближался.

"Я как бы взлетел в воздух в какой-то момент, приземлился под машину… Я мгновенно поднялся на ноги, и мои руки были сильно порезаны", — сказал он.

[ + – ] К счастью, обошлось без травм Фото: KABC

Водитель сбившего его автомобиля пытался помочь, когда, как утверждает Хэлси, произошел третий несчастный случай.

"Он пытался завернуть мою руку в рубашку. До того, как приехали медики, другой автомобиль проехал, ударил и прижал меня… Меня зажало между двумя машинами", — рассказывает дальше мужчина.

Когда парамедики наконец приехали, Хэлси сказал, что другой автомобиль врезался в машину скорой помощи, когда его собирались везти в больницу. К счастью, обошлось без травм. Мужчина сказал, что пробыл в больнице всего два часа, после чего его выписали.

[ + – ] Калифорнийский дорожный патруль продолжает расследовать эти инциденты. Фото: KABC

"Я действительно искренне счастлив. Бог защитил меня, потому что даже в больнице были поражены тем, как я остался жив после всего этого. Я действительно верю, что Бог благословил меня и благоволил мне", — сказал он.

Калифорнийский дорожный патруль продолжает расследовать эти инциденты.

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