Угрожала по телефону: женщина протаранила закусочную, в которой ей забыли положить печенье

Менеджер Popeyes заявил, что их сотрудники исправили ошибку, но девушку было уже не остановить. В полицейском отчете говорится, что в результате происшествия есть пострадавшие.

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Женщина, проживающая в американском городе Огаста штата Джорджия, намеренно въехала своим автомобилем в дверь закусочной Popeyes. Причиной ее действий стало то, что она заказала печенье, но не получила его от сотрудников. Об этом пишет Fox News.

Работники закусочной сообщили, что 50-летняя Белинда Миллер врезалась на своем внедорожнике во входную дверь кафе из-за того, что не получила свой заказ. Однако менеджер Popeyes заявил, что их сотрудники исправили ошибку и отдали десерт девушке до того, как произошел инцидент. Кроме того, он утверждает, что женщина угрожала им разрушением закусочной еще до случившегося по телефону.

Полицейский отчет указал на то, что действия Миллер причинили вред нескольким посетителям заведения, а также почти сбила 18-летнего сотрудника Popeyes.

[ + – ] Суд назначил ей залог в размере четырех тысяч долларов Фото: iStock

Несмотря на все происходящее женщина продолжала набирать скорость пока ее внедорожник не застрял в обломках внутри помещения.

После произошедшего инцидента девушка покинула место происшествия и была задержана в своем доме. Ей было предъявлено обвинение в умышленном ущербе имуществу и нападении в условиях, усугубляющих обстоятельства. Суд назначил ей залог в размере четырех тысяч долларов.

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