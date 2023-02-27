Погрожувала по телефону: жінка протаранила закусочну, де їй забули покласти печиво

Менеджер Popeyes заявив, що їхні співробітники виправили помилку, але дівчину вже не зупинили. У поліцейському звіті йдеться, що внаслідок події є постраждалі.

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Жінка, яка проживає в американському місті Агаста штату Джорджія, навмисно в'їхала на своєму автомобілі у двері закусочної Popeyes. Причиною її дій було те, що вона замовила печиво, але не отримала його від співробітників. Про це пише Fox News.

Працівники закусочної повідомили, що 50-річна Белінда Міллер врізалася на своєму позашляховику у вхідні двері кафе через те, що не отримала свого замовлення. Однак менеджер Popeyes заявив, що їхні співробітники виправили помилку та віддали десерт жінці до того, як стався інцидент. Крім того, він стверджує, що жінка погрожувала їм руйнуванням закусочної ще до того, що сталося, по телефону.

Поліцейський звіт вказав на те, що дії Міллер завдали шкоди декільком відвідувачам закладу, а також майже збили 18-річного співробітника Popeyes.

[ + – ] Суд призначив їй заставу в розмірі чотирьох тисяч доларів Фото: iStock

Попри все, що відбулося, жінка продовжувала набирати швидкість, поки її позашляховик не застряг в уламках усередині приміщення.

Після інциденту жінка залишила місце події та була затримана у своєму будинку. Їй пред'явили звинувачення в навмисному збитку майна та нападі в умовах, що посилюють обставини. Суд призначив їй заставу в розмірі чотирьох тисяч доларів.

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