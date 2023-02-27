"Бог захистив мене": чоловік пережив чотири автомобільні аварії за годину

Один з автомобілів врізався в машину швидкої допомоги, коли потерпілого збиралися везти до лікарні.

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Мешканець невеликого містечка Біг-Бер-Лейк в окрузі Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, потрапив одразу до кількох ДТП за короткий проміжок часу. Свій успіх він пояснює вірою у вищі сили. Про це повідомляє ABC 7.

Джеймс Гелсі, 32 роки, розповів, що лише кілька тижнів тому він потрапив у чотири аварії на шосе 18 біля Holcomb Valley Road менш ніж за годину.

Перший інцидент стався, коли він їхав на прийом до лікаря вниз пагорбом. Чоловік сказав, що йому треба було повернутися додому, і по дорозі назад його автомобіль почав ковзати.

"Я помітив машину, що їде із зустрічного напрямку, і замість того, щоб поїхати на неї, я послизнувся і пошкодив переднє колесо", — сказав він.

За словами Гелсі, поки він чекав на евакуатор, щоб той забрав його, в нього врізався інший автомобіль. Чоловік розповів, що не бачив, як автомобіль наближався.

"Я ніби злетів у повітря в якийсь момент, приземлився під машину... Я миттєво піднявся на ноги, і мої руки були дуже порізані", — сказав він.

[ + – ] На щастя, обійшлося без травм Фото: KABC

Водій автомобіля, що збив його, намагався допомогти, коли, як стверджує Гелсі, стався третій нещасний випадок.

"Він намагався завернути мою руку в сорочку. До того, як приїхали медики, інший автомобіль проїхав, ударив і притис мене... Мене затиснуло між двома машинами", — розповідає далі чоловік.

Коли парамедики нарешті приїхали, Хелсі сказав, що інший автомобіль врізався в швидку допомогу, коли його збиралися везти до лікарні. На щастя, обійшлося без травмування. Чоловік сказав, що пробув у лікарні лише дві години, після чого його виписали.

[ + – ] Каліфорнійський шляховий патруль продовжує розслідувати ці інциденти. Фото: KABC

"Я дійсно щиро щасливий. Бог захистив мене, тому що навіть у лікарні були вражені тим, як я залишився живим після всього цього. Я дійсно вірю, що Бог благословив мене", — сказав він.

Каліфорнійський шляховий патруль продовжує розслідувати ці інциденти.

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