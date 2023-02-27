BMW с номером "Мой мир": в Вильнюсе подрались из-за цветов на танке РФ (фото, видео)

По информации полиции, потасовке на Кафедральной площади предшествовала перепалка из-за возложенных цветов. Неизвестный ударил кулаком мужчину 1972 года рождения и тот упал на землю.

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В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Вильнюсе возле привезенного из Украины российского танка произошла потасовка. Местная полиция проводит разбирательство в том числе и в отношении лиц, которые принесли к танку красные гвоздики. Об этом сообщает LRT.

Люди в литовской столице по большей части фотографировались рядом трофеем ВСУ. Однако, по свидетельствам очевидцев, неизвестные, приехавшие на белом BMW с номерными знаками "Мой мир", решили положить на танк красные гвоздики и поставили свечу.

[ + – ] Автомобиль тех, кто возложил цвета на российский танк в Вильнюсе

По данным местной полиции, примерно в 10 вечера возле танка также произошла драка, после чего было инициировано расследование.

[ + – ] Неизвестные возлагают цветы на российский танк

По словам пресс-секретаря Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлии Самороковской, потасовке на Кафедральной площади предшествовала перепалка из-за возложенных цветов. В итоге неизвестный ударил кулаком мужчину 1972 года рождения и тот упал на землю.

[ + – ] Российский танк в Вильнюсе

Нет информации о том, кто пострадал — возложивший цветы, или прохожий, которого подобное возмутило.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис заявил, что начато административное расследование в связи с демонстрацией нацистской, коммунистической, тоталитарной и авторитарной символики.

У полиции достаточно видеозаписей событий возле танка.

Днем позже правоохранительные органы получили еще одно сообщение о цветах у танка. Одетые в черное две женщины принесли цветы и заявляли прохожим о своей поддержке российской агрессии в Украине.

Напомним, что россияне в Берлине устроили митинг в поддержку Украины под лозунгом "Это и мой позор".

Ранее Фокус сообщал, что у российского посольства в Берлине поставили взорванный в Киевской области танк Т-72.