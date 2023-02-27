BMW із номером "Мій світ": у Вільнюсі побилися через квіти на танку РФ (фото, відео)

За інформацією поліції, сутичці на Кафедральній площі передувала суперечка через покладені квіти. Невідомий ударив кулаком чоловіка 1972 року народження, і той упав на землю.

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Минулої неділі, 26 лютого, у Вільнюсі біля привезеного з України російського танка відбулася сутичка. Місцева поліція проводить розгляд у тому числі й щодо осіб, які принесли до танка червоні гвоздики. Про це повідомляє LRT.

Люди в литовській столиці здебільшого фотографувалися поряд трофеєм ЗСУ. Однак, за свідченнями очевидців, невідомі, які приїхали на білому BMW із номерними знаками "Мій світ", вирішили покласти на танк червоні гвоздики та поставили свічку.

[ + – ] Автомобіль тих, хто поклав кольори на російський танк у Вільнюсі

За даними місцевої поліції, приблизно о 10-й вечора біля танка також сталася бійка, після чого було ініційовано розслідування.

[ + – ] Невідомі покладають квіти на російський танк

За словами прессекретарки Головного комісаріату поліції Вільнюського повіту Юлії Самороковської, сутичці на Кафедральній площі передувала суперечка через покладені квіти. У результаті невідомий ударив кулаком чоловіка 1972 року народження, і той упав на землю.

[ + – ] Російський танк у Вільнюсі

Немає інформації про те, хто постраждав, — той, хто поклав квіти, або перехожий, якого таке обурило.

Прессекретар Департаменту поліції Рамунас Матоніс заявив, що розпочато адміністративне розслідування у зв'язку з демонстрацією нацистської, комуністичної, тоталітарної та авторитарної символіки.

У поліції достатньо відеозаписів подій біля танка.

На день пізніше правоохоронні органи отримали ще одне повідомлення про квіти біля танка. Одягнені в чорне, дві жінки принесли квіти й заявляли перехожим про свою підтримку російської агресії в Україні.

Нагадаємо, що росіяни в Берліні влаштували мітинг на підтримку України під гаслом "Це і моя ганьба".

Раніше Фокус повідомляв, що біля російського посольства в Берліні поставили підірваний на Київщині танк Т-72.