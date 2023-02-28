"Расслаблялась": семья нашла одну из самых смертоносных змей на планете у себя в гостинной

Семью напугала гигантская королевская кобра, лежавшая под стулом в их доме. Убрать незванного гостя приехала целая команда специалистов.

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Жители Клонг Том, район Таиланда, пришли в ужас от гигантской смертоносной змеи, которая решила "отдохнуть" в их доме. Чтобы справиться с полутораметровым чудовищем вызвали профессиональных спасателей. Об этом сообщает Daily Star.

Через четыре минуты после прибытия на место происшествия команде специалистов по борьбе со змеями удалось достать пресмыкающегося гостя из-под стула в доме.

После этого незваная гостья была отпущена обратно в близлежащий лес, где меньше мебели, под которой она может прятаться, и меньше людей, которых она может напугать.

Эксперты отметили, что увеличение числа случаев обнаружения змей этой породы вблизи людских домов неудивителен, поскольку разрушение среды обитания идет полным ходом и заставляет зверей переселяться на занятые территории.

[ + – ] Кобра одно из самых опасных животных на планете. Фото: Getty Images

Королевская кобра считается одной из самых смертоносных змей на планете, ее яд достаточно силен, чтобы убить слона одним укусом. Когда она чувствует себя загнанной в угол, то становятся непредсказуемой и агрессивной, это делает ее одной из самых опасных существ на планете.

Напомним, ранее Фокус писал, что жители деревни перенесли дом старика, чтобы он был ближе к своим детям. Целый район городка на Филиппинах объединился, чтобы собрать и перевезти дом старика, когда тот остался без жены.

Также сообщалось, что ошибка туриста на ужине обошлась ему дороже, чем весь отпуск. Мужчина, который приехал в Индонезию на свой день рождения, наслаждался трапезой со своими друзьями, когда решил заказать бутылку вина. Ресторан списал 2 300 австралийских долларов вместо ожидаемых пятисот.