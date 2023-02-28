"Розслаблялася": сім'я знайшла одну з найсмертоносніших змій на планеті у себе у вітальні

Сім'ю налякала гігантська королівська кобра, що лежала під стільцем у їхньому будинку. Прибрати непроханого гостя приїхала ціла команда фахівців.

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Жителі Клонг Тхом, район Таїланду, злякалися гігантської смертоносної змії, яка вирішила "відпочити" в їхньому будинку. Щоб впоратися із півтораметровим чудовиськом викликали професійних рятувальників. Про це повідомляє Daily Star.

Через чотири хвилини після прибуття на місце події команді фахівців по боротьбі зі зміями вдалося дістати гостя з-під стільця в будинку.

Після цього непрохана гостя була відпущена назад до довколишнього лісу, де менше меблів, під якими вона може ховатися, і менше людей, яких вона може налякати.

Експерти зазначили, що збільшення числа випадків виявлення змій цієї породи поблизу людських будинків не дивне, оскільки руйнація довкілля йде повним ходом і змушує звірів переселятися на зайняті території.

[ + – ] Кобра одна з найнебезпечніших тварин на планеті. Фото: Getty Images

Королівська кобра вважається однією з найсмертоносніших змій на планеті, її отрута досить сильна, щоб убити слона одним укусом. Коли вона почувається загнаною в кут, то стає непередбачуваною та агресивною, це робить її однією з найнебезпечніших істот на планеті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жителі села перенесли будинок дідуся, щоб він був ближчим до своїх дітей. Цілий район містечка на Філіппінах об'єднався, щоб зібрати та перевезти будинок дідуся, коли той залишився без дружини.

Також повідомлялося, що помилка туриста на вечері обійшлася йому дорожче, ніж вся відпустка. Чоловік, який приїхав до Індонезії на свій день народження, насолоджувався трапезою зі своїми друзями, коли вирішив замовити пляшку вина. Ресторан списав 2300 австралійських доларів замість очікуваних п'ятисот.