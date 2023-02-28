"Моя трехлетняя дочь любила его": чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра

Итальянский велогонщик Антонио Тибери был оштрафован на 4000 евро за убийство кота своего соседа в Сан-Марино.

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Во время испытания пневматической винтовки спортсмен прицелился в голову соседского домашнего питомца и выстрелил, убив животное. Об этом сообщает агентство Reuters.

21-летний спортсмен купил оружие и решил сразу его испытать. Велосипедист начал стрелять из окна своей квартиры. Тибери заявил, что метил в дорожный знак, но случайно попал в голову кота.

Животное принадлежала соседу спортсмена, министру туризма Сан-Марино Педини Амати.

"Этот кот никого не беспокоил, он был с нами долгое время. Моя трехлетняя дочь Лучия любила его. Ну, нельзя убить животное и отделаться штрафом в 4000 евро", — цитирует Амати итальянская газета Corriere della Sera.

Министр благодарен Тибери за то, что он признал свою вину, однако считает, что люди, действующие подобным образом, не заслуживают места в Сан-Марино.

[ + – ] Спортсмен входит в тройку лучших молодых гонщиков Фото: Corriere della Sera

Согласно газете, велосипедист в настоящее время проживает в Сан-Марино. Отмечается, что за подобное преступление на его родине спортсмену мог грозить тюремный срок от четырех месяцев до двух лет.

В 2019 году 21-летний итальянец Тибери стал чемпионом мира среди юниоров в индивидуальной велогонке. Сейчас он является членом команды Trek-Segafredo и находится среди лучших восьми участников многодневных велосипедных марафонов в Австралии и Объединенных Арабских Эмиратах в начале текущего сезона, а также входит в тройку лучших молодых гонщиков.

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