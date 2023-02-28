"Моя трирічна дочка любила його": чемпіон світу з велоспорту застрелив кота міністра

Італійського велогонщика Антоніо Тібері оштрафували на 4 000 євро за вбивство кота свого сусіда в Сан-Марино.

Related video

Під час випробування пневматичної гвинтівки спортсмен прицілився в голову сусідського домашнього вихованця і вистрілив, вбивши тварину. Про це повідомляє агентство Reuters.

21-річний спортсмен купив зброю і вирішив одразу її випробувати. Велосипедист почав стріляти з вікна своєї квартири. Тібері заявив, що мітив у дорожній знак, але випадково влучив у голову кота.

Тварина належала сусідові спортсмена, міністру туризму Сан-Марино Педіні Аматі.

"Цей кіт нікого не турбував, він був із нами довгий час. Моя трирічна дочка Лучія любила його. Ну, не можна вбити тварину і відкупитися штрафом у 4 000 євро", — цитує Аматі італійська газета Corriere della Sera.

Міністр вдячний Тібері за те, що він визнав свою провину, проте вважає, що люди, які діють подібно, не заслуговують на місце в Сан-Марино.

[ + – ] Спортсмен входить до трійки найкращих молодих гонщиків Фото: Corriere della Sera

Згідно з газетою, велосипедист зараз проживає в Сан-Марино. Зазначається, що за подібний злочин на його батьківщині спортсмен міг погрожувати тюремним терміном від чотирьох місяців до двох років.

У 2019 році 21-річний італієць Тібері став чемпіоном світу серед юніорів в індивідуальній велогонці. Зараз він є членом команди Trek-Segafredo і знаходиться серед найкращих восьми учасників багатоденних велосипедних марафонів в Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратах на початку поточного сезону, а також входить до трійки найкращих молодих гонщиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кішка Тейлор Свіфт увійшла до топ 3 найбагатших домашніх тварин у світі. Олівія Бенсон, шотландська висловуха кішка 33-річної американської співачки, 11-разової володарки найпрестижнішої музичної премії "Греммі", поступається лише німецькій вівчарці на ім'я Гюнтер VI з Італії та зірці Instagram Налі.

Також повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер на своєму позашляховику збив велосипедистку. Зірка Голлівуду не встиг швидко відреагувати і загальмувати перед жінкою. Після зіткнення її госпіталізували. Колишній губернатор забрав велосипед потерпілої та відвіз його в ремонт.