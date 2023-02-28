Приехал из РФ: на антиправительственном митинге в Кишиневе были замечены иностранцы (фото, видео)

Журналисты, которые освещали антиправительственный митинг в Кишиневе 28 февраля, нашли среди протестующих россиянина и пообщались с ним на камеру.

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В Кишиневе (Молдова), где во вторник, 28 февраля, прошли пророссйиские митинги, среди местных жителей "засветились" россияне. Сюжет об этом снял телеканал Nord News.

Журналисты обратились к одному из участников антиправительственного митинга на румынском языке. Они спросили мужчину, откуда он приехал в Кишинев.

"Я не отсюда", — ответил он.

Корреспондент решил задать тот же вопрос на румынском языке

В ответ молодой мужчина заявил, что он не понимает, о чем идет речь. Далее между ним и журналистами произошел следующий диалог:

"Я не могу понять ваш язык, извиняюсь", — ответил молодой человек.

"Ваш, это какой?".

"Ну, молдавский. Мы же сейчас в Молдавии находимся?" — сказал митингующий.

Журналист спросил его также о том, учил ли он румынский язык в школе, на что 21-летний мужчина ответил. что приехал в Кишинев из РФ.

Протесты в Молдове 28 февраля: что происходит в стране

Во вторник, 28 февраля, партия "Шор", которую в Молдове называют пророссийской, вывела на улицы Кишинева людей на акцию протеста против действующего президента страны Майи Санду.

По сообщению местных СМИ, в правительственном квартале даже произошли драки между митингующими и полицейскими, оцепившими район.

Митингующие выкрикивали пророссийские лозунги. Среди них и "Только Россия нам поможет, только Россия".

Они также требовали гарантий, что Молдова не будет втянута в войну РФ против Украины.

[ + – ] Антиправительственный митинг в центре Кишинева Фото: RFI

Также протестующие перекрыли ряд центральных трасс на въезде в Кишинев на северном направлении. Они не пропускали ни легковые, ни грузовые машины. Также не могли проехать машины пожарной охраны и "скорой помощи".

При попытке силовиков разблокировать трасу и навести порядок, митингующие накинулись на них с кулаками.

Напомним, 28 февраля в Молдове сторонники пророссийских партий на акции протеста разорвали изображение президента Майи Санду. Также участники акции протеста потребовали от правительства оплатить счета за коммунальные услуги за три зимних месяца.

Фокус также писал о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов высказался о планах лидера России Владимира Путина дестабилизировать Молдовусть. С этой целью они применили целый ряд мер, однако все они потерпели крах.