Приїхав із РФ: на антиурядовому мітингу в Кишиневі було помічено іноземців (фото, відео)

Журналісти, які висвітлювали антиурядовий мітинг у Кишиневі 28 лютого, знайшли серед протестуючих росіянина та поспілкувалися з ним на камеру.

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У Кишиневі (Молдова), де у вівторок, 28 лютого, пройшли проросійські мітинги, серед місцевих жителів "засвітилися" росіяни. Сюжет зняв телеканал Nord News.

Журналісти звернулися до одного з учасників антиурядового мітингу румунською мовою. Вони спитали чоловіка, звідки він приїхав до Кишинева.

"Я не звідси", — відповів він.

Кореспондент вирішив поставити те саме питання румунською мовою

У відповідь молодий чоловік заявив, що він не розуміє, про що йдеться. Далі між ним та журналістами відбувся наступний діалог:

"Я не можу зрозуміти вашу мову, перепрошую", — відповів молодик.

"Вашу, це яку?".

"Ну, молдовську. Ми ж зараз у Молдові знаходимося?" — сказав мітингувальник.

Журналіст запитав його також про те, чи вчив він румунську мову у школі, на що 21-річний чоловік відповів що приїхав до Кишинева з РФ.

Протести у Молдові 28 лютого: що відбувається в країні

У вівторок, 28 лютого, партія "Шор", яку в Молдові називають проросійською, вивела на вулиці Кишинева людей на акцію протесту проти чинного президента країни Маї Санду.

За повідомленням місцевих ЗМІ, в урядовому кварталі навіть сталися бійки між мітингувальниками та поліцейськими, які оточили район.

Мітингувальники вигукували проросійські гасла. Серед них і "Тільки Росія нам допоможе, лише Росія".

Вони також вимагали гарантій, що Молдова не буде втягнута у війну проти України.

[ + – ] Антиурядовий мітинг у центрі Кишинева Фото: RFI

Також протестувальники перекрили низку центральних трас на в'їзді до Кишинева на північному напрямку. Вони не пропускали ні легкові, ні вантажні машини. Також не могли проїхати машини пожежної охорони та "швидкої допомоги".

При спробі силовиків розблокувати трасу та навести лад, мітингувальники накинулися на них з кулаками.

Нагадаємо, 28 лютого у Молдові прихильники проросійських партій на акції протесту розірвали зображення президента Маї Санду. Також учасники акції протесту вимагали від уряду сплатити рахунки за комунальні послуги за три зимові місяці.

Фокус також писав про те, що голова української розвідки Кирило Буданов висловився про плани лідера Росії Володимира Путіна дестабілізувати Молдову. З цією метою вони застосували цілу низку заходів, проте всі вони зазнали краху.