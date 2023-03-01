Причиной пандемии Covid-19, вероятно, стала утечка из лаборатории в Китае, — директор ФБР

По словам Кристофера Рэя, в мире могут быть и другие похожие вирусы, а американские специалисты опасаются, что они попадут в руки "каких-то плохих парней, враждебного национального государства, террориста, преступника".

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Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия Covid-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из китайской лаборатории в Ухане. По его словам, она контролировалась властями Китая. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News 28 февраля.

"ФБР уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане. Здесь вы говорите о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством", — сказал представитель американской спецслужбы.

Кристофер Рэй считает, что власти Китая делают все возможное, чтобы помешать и запутать американских и других международных специалистов, которые работают над установлением происхождения коронавируса. Также китайское правительство пытается заблокировать расследование по этому вопросу.

Он также рассказал, что в ФБР есть специалисты, которые занимаются "опасностями биологических угроз". Это касается новых вирусов, как Covid-19 и опасений, что они попадут в руки "каких-то плохих парней, враждебного национального государства, террориста, преступника".

Напомним, 26 февраля в Министерстве энергетики США сообщили, что причиной пандемии Covid-19, вероятно, стала непреднамеренная утечка из китайской лаборатории. В то же время разведка все еще занимается сбором информации о том, как появился коронавирус.

28 февраля Следователь ООН заявил, что, по его мнению, Covid-19 появился в результате "опасного" лабораторного эксперимента в Ухане. По его мнению, исследования проводились на "очеловеченных" мышах.