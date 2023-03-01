Причиною пандемії Covid-19, ймовірно, став витік із лабораторії в Китаї, — директор ФБР

За словами Крістофера Рея, у світі можуть бути інші схожі віруси, а американські фахівці побоюються, що вони потраплять до рук "якихось поганих хлопців, ворожої національної держави, терориста, злочинців".

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Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що пандемія Covid-19, ймовірно, була спричинена витоком вірусу з китайської лабораторії в Ухані. За його словами, вона контролювалася владою Китаю. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News 28 лютого.

"ФБР вже давно вважає, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний інцидент у лабораторії в Ухані. Тут ви говорите про потенційний витік з лабораторії, яку контролює китайський уряд", — сказав представник американської спецслужби.

Крістофер Рей вважає, що влада Китаю робить все можливе, щоб перешкодити і заплутати американських та інших міжнародних фахівців, які працюють над встановленням походження коронавірусу. Також китайський уряд намагається заблокувати розслідування щодо цього питання.

Він також розповів, що в ФБР є фахівці, які займаються "небезпеками біологічних загроз". Це стосується нових вірусів, як Covid-19 та побоювань, що вони потраплять до рук "якихось поганих хлопців, ворожої національної держави, терористів, злочинців".

Нагадаємо, 26 лютого в Міністерстві енергетики США повідомили, що причиною пандемії Covid-19, ймовірно, став ненавмисний витік із китайської лабораторії. У той же час, розвідка все ще займається збором інформації про те, як з'явився коронавірус.

28 лютого Слідчий ООН заявив, що Covid-19 з'явився внаслідок "небезпечного" лабораторного експерименту в Ухані. На його думку, дослідження проводилися на "олюднених" мишах.